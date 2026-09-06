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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۴

اطلاعیه شماره ۱۱؛

سپاه: شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت

سپاه: شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد (شناور مدیریت پذیر از راه دور) ارتش تروریستی آمریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت، مورد حمله قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۱۱ اعلام کرد:

بسم الله القادر المنتقم

امت غیور و شجاع ایران اسلامی؛ نیروی دریایی قهرمان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک فروند شمپاد (شناور مدیریت پذیر از راه دور) ارتش تروریستی امریکا که قصد ورود به منطقه حفاظت شده تنگه هرمز را داشت مورد حمله قرار داد.

با تفضل و عنایت خداوند قادر و منتقم، هرگونه حرکت مذبوحانه دشمن زیر نظر دلاور مردان و جان برکف نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرارداشته و با قاطعیت مورد حمله قرار خواهد گرفت.

تنگه هرمز، این آبراه راهبردی، تحت مدیریت ج.ا.ا قرار داشته و با هر حرکت از سوی دشمن کودک کش برخورد قاطع خواهد شد.

آمریکای متجاوز باید بداند راهی جز ترک منطقه و دست کشیدن از شرارت ندارد.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم»

کد مطلب 6938572

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      8 4
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      ایران باید کشتی هایی که ثروت برای آمریکا محسوب میشود را هدف قرار دهند بخصوص برای ترامپ ویارانش حتی در آمریکا باید بازدارندگی به خود کشور امریکا برسد ایران باید معادله را اینگونه تغییر دهد این قانون جنگ است
    • IR ۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      10 4
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      عالی بود اینجا منطقه ایران ومرز ایران هست هرکس تجاوز کنه باید نابود بشه بقیه درس بگیرند دستشون درد نکنه

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