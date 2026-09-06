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کد مطلب 6939266
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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶

تصاویر وضعیت بیمارستان غندور لبنان پس از حمله رژیم صهیونیستی

تصاویر وضعیت بیمارستان غندور لبنان پس از حمله رژیم صهیونیستی

تصاویری از خسارات واردشده به بیمارستان غندور در نبطیه واقع در جنوب لبنان پس از حمله رژیم صهیونیستی منتشر شده است.

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