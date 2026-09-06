دریافت 724 KB کد مطلب 6939266 https://mehrnews.com/x3cZ9H ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ کد مطلب 6939266 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۰۶ تصاویر وضعیت بیمارستان غندور لبنان پس از حمله رژیم صهیونیستی تصاویری از خسارات واردشده به بیمارستان غندور در نبطیه واقع در جنوب لبنان پس از حمله رژیم صهیونیستی منتشر شده است. کپی شد مطالب مرتبط جنوب سوریه زیر آتش صهیونیستها پرواز پهپاد جاسوسی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان عون: حملات اسرائیل از نقض آتشبس فراتر رفته است ادامه توحش رژیم صهیونیستی در نبطیه لبنان؛ ۳ نفر شهید شدند+ فیلم فتحی: امیدآفرینی با عمل به بار میآید نه فقط با حرف و شعار برچسبها رژیم صهیونیستی جنوب لبنان بیمارستان
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