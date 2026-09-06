به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان امروز یکشنبه گفت: حملات اسرائیل، از نقض آتش بس و توافق چارچوب فراتر رفته و به نهادهای حکومت رسیده است.

رئیس‌جمهور لبنان افزود: هدف قرار دادن ساختمان وزارت دارایی، بیانگر تداوم الگوی تجاوزاتی است که نشان‌دهنده قصد برای ضربه زدن به نهادهای دولتی است.

وی افزود: از آمریکا و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای توقف این نقض‌ها و پاسخگو کردن عاملان آنها اقدام کنند.

جوزف عون بیان کرد: با وجود تجاوزات، به تعهد خود برای صیانت از حاکمیت لبنان و ثبات جنوب این کشور ادامه می‌دهیم.