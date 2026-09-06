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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۹

عون: حملات اسرائیل از نقض آتش‌بس فراتر رفته است

عون: حملات اسرائیل از نقض آتش‌بس فراتر رفته است

رئیس جمهور لبنان در واکنش به حمله رژیم صهیونیستی به یک بیمارستان و یک ساختمان وزارت دارایی لبنان در جنوب این کشور، اعلام کرد که این تجاوزات فراتر از نقض توافق آتش‌بس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان امروز یکشنبه گفت: حملات اسرائیل، از نقض آتش بس و توافق چارچوب فراتر رفته و به نهادهای حکومت رسیده است.

رئیس‌جمهور لبنان افزود: هدف قرار دادن ساختمان وزارت دارایی، بیانگر تداوم الگوی تجاوزاتی است که نشان‌دهنده قصد برای ضربه زدن به نهادهای دولتی است.

وی افزود: از آمریکا و جامعه بین‌المللی می‌خواهیم برای توقف این نقض‌ها و پاسخگو کردن عاملان آنها اقدام کنند.

جوزف عون بیان کرد: با وجود تجاوزات، به تعهد خود برای صیانت از حاکمیت لبنان و ثبات جنوب این کشور ادامه می‌دهیم.

کد مطلب 6939200

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