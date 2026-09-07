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کد مطلب 6939638
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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۶

بارندگی و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور

بارندگی و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور

سازمان هواشناسی از کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارش‌ها در سواحل جنوبی دریای خزر طی فردا خبر داد.

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