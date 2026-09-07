دریافت 77 MB کد مطلب 6939638 https://mehrnews.com/x3cZkh ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۶ کد مطلب 6939638 فیلم اقتصاد فیلم اقتصاد ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۳۶ بارندگی و وزش باد شدید در برخی مناطق کشور سازمان هواشناسی از کاهش دما در نوار شمالی کشور و تشدید بارشها در سواحل جنوبی دریای خزر طی فردا خبر داد. کپی شد مطالب مرتبط لایروبی سیلبندهای درهشهر برای پیشگیری از آبگرفتگی و سیلاب آغاز روند کاهشی دما؛ سامانه بارشی جدید از امروز وارد شمال کشور میشود موج ناپایدار در راه گلستان؛ آسمان استان سهشنبه متلاطم میشود برچسبها سازمان هواشناسی بارندگی بارش باران رگبار و رعد و برق گرد و خاک
نظر شما