سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تا بعدازظهر امروز دوشنبه شرایط جوی استان نسبتاً پایدار خواهد بود.
وی افزود: در این مدت، گاهی افزایش ابر و بارشهای پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.
جعفری ادامه داد: از بعدازظهر دوشنبه تا اواخر وقت سهشنبه، با گذر امواج تراز میانی جو، میزان ناپایداریهای جوی در گلستان افزایش مییابد.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: در پی این شرایط، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق استان پیشبینی میشود و احتمال وزش باد لحظهای شدید نیز وجود دارد.
وی از شهروندان خواست با توجه به تغییر شرایط جوی در روزهای آینده، آخرین اطلاعیهها و هشدارهای هواشناسی را پیگیری کنند.
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