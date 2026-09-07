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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۷

لایروبی سیل‌بندهای دره‌شهر برای پیشگیری از آب‌گرفتگی و سیلاب

لایروبی سیل‌بندهای دره‌شهر برای پیشگیری از آب‌گرفتگی و سیلاب

ایلام - فرماندار دره شهر از لایروبی سیل‌بندهای دره‌شهر برای پیشگیری از آب‌گرفتگی و سیلاب خبر داد.

حسن میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای سازمان هواشناسی و ستاد مدیریت بحران استان مبنی بر احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا در سال جاری، اظهار داشت: نیروهای خدمات شهری با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های شهرداری از جمله ماشین‌آلات سبک و سنگین، در آماده‌باش کامل قرار دارند و با انجام عملیات لایروبی، زمینه برای عبور روان آب‌های سطحی فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه عملیات لایروبی کانال‌های اصلی و فرعی با جدیت در حال اجراست، تصریح کرد: لایروبی سیل‌بندها با هدف تسهیل در عبور آب و جلوگیری از آب‌گرفتگی معابر انجام می‌شود و این اقدامات در راستای آمادگی برای مواجهه با بارش‌های احتمالی پاییزی صورت گرفته و تاکنون نتایج مثبتی در پی داشته است.

شهردار دره‌شهر همچنین بر ضرورت خودداری از رهاسازی پسماند، زباله و نخاله در حریم سیل‌بندها تأکید کرد: با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری، گفت: با همکاری مردم و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان از بروز حوادث احتمالی پیشگیری کرد و خسارت‌های ناشی از سیلاب را به حداقل رساند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت نکات ایمنی و پرهیز از رهاسازی زباله در حریم سیل‌بندها، نقش مهمی در تردد روان و ایمن در سطح شهر ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 6939611

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    نظرات

    • H US ۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      سلام.بسیار عالی

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