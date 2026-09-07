کد مطلب 6939717
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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹

وزیر بهداشت: مدیریت مجروحان جنگ با یک کار کارشناسی پیچیده انجام شد

وزیر بهداشت: مدیریت مجروحان جنگ با یک کار کارشناسی پیچیده انجام شد

وزیر بهداشت با اشاره به مدیریت مجروحان جنگ گفت: رسیدگی به مجروحان یک کار کارشناسی بسیار پیچیده بود که با موفقیت انجام شد.

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