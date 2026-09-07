کد مطلب 6939717 https://mehrnews.com/x3cZmT ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹ کد مطلب 6939717 فیلم سلامت فیلم سلامت ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۹ وزیر بهداشت: مدیریت مجروحان جنگ با یک کار کارشناسی پیچیده انجام شد وزیر بهداشت با اشاره به مدیریت مجروحان جنگ گفت: رسیدگی به مجروحان یک کار کارشناسی بسیار پیچیده بود که با موفقیت انجام شد. کپی شد مطالب مرتبط ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی جدید آماده افتتاح است ۴ سوال نمایندگان از وزرا در مجلس اعلام وصول شد ۱۵۷ سوال از وزیر بهداشت؛ ظفرقندی به مجلس می رود برچسبها جنگ تحمیلی مجروحان حملات رژیم صهیونیستی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
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