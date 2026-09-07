۱۵۰۰ تخت بیمارستانی جدید آماده افتتاح است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، طاهر موهبتی، با تأکید بر تسریع در تکمیل پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد، اظهار کرد: پروژههایی که به این میزان پیشرفت رسیدهاند باید با شناسایی و رفع موانع باقیمانده، در اولویت تکمیل و بهرهبرداری قرار گیرند.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی آماده افتتاح است و ۲۷ پروژه آموزشی، بیش از ۱۰۰ پروژه بهداشتی و ۴۷ پروژه در قالب نهضت خانههای بهداشت نیز در آستانه بهرهبرداری قرار دارند.
معاون وزیر بهداشت با اشاره به افتتاح پروژههای متعدد حوزه سلامت در هفته دولت، بر استمرار این روند و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای تکمیل پروژههای آماده تأکید کرد.
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