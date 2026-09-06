  1. سیاست
  2. مجلس
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۴

۴ سوال نمایندگان از وزرا در مجلس اعلام وصول شد

۴ سوال نمایندگان از وزرا در مجلس اعلام وصول شد

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، چهار سوال ملی نمایندگان از وزرای کشور، بهداشت و آموزش‌ و پرورش اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:

لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

لایحه دائمی شدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اعلام

سؤال ملی حسنعلی‌ اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور درباره «عدم هم‌افزایی استانداران با نمایندگان در توسعه استان‌ها»

سؤال ملی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره «اظهارات معاون وزیر در زمینه آزادسازی فروش تعهدات فارغ‌التحصیلان پزشکی»

سؤال ملی محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت و خمام و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش‌وپرورش درباره «علت توزیع ناعادلانه امکانات و تجهیزات در دانشگاه فرهنگیان»

سؤال ملی محمدرضا احمدی‌سنگر، نماینده مردم رشت و خمام و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش‌وپرورش درباره «عدم توجه به سند تحول بنیادین و رعایت حجاب و عفاف در مدارس و برخی ادارات آموزش‌وپرورش»

کد مطلب 6939022
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها