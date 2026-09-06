۴ سوال نمایندگان از وزرا در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۵ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی به شرح زیر قرائت شد:
لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
لایحه دائمی شدن قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اعلام
سؤال ملی حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر کشور درباره «عدم همافزایی استانداران با نمایندگان در توسعه استانها»
سؤال ملی میثم ظهوریان ابوترابی، نماینده مردم مشهد و کلات و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره «اظهارات معاون وزیر در زمینه آزادسازی فروش تعهدات فارغالتحصیلان پزشکی»
سؤال ملی محمدرضا احمدیسنگر، نماینده مردم رشت و خمام و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزشوپرورش درباره «علت توزیع ناعادلانه امکانات و تجهیزات در دانشگاه فرهنگیان»
سؤال ملی محمدرضا احمدیسنگر، نماینده مردم رشت و خمام و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزشوپرورش درباره «عدم توجه به سند تحول بنیادین و رعایت حجاب و عفاف در مدارس و برخی ادارات آموزشوپرورش»
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