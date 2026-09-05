۱۵۷ سوال از وزیر بهداشت؛ ظفرقندی به مجلس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، در تشریح نشست روز شنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موظف است تمامی سوالات ارجاعی را بررسی و تعیین تکلیف کند تا در صورت نیاز برای طرح در صحن علنی مجلس در اختیار هیئت رئیسه مجلس قرار گیرد.

وی ادامه داد: در نشست امروز، ۱۵۷ فقره سوال از وزیر بهداشت مطرح و مقرر شد پس از بررسی‌های لازم، نتیجه برای تصمیم‌گیری درباره طرح سوالات در صحن علنی، به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شود.

اسحاقی با بیان اینکه بررسی این حجم از سوالات نیازمند برگزاری جلسات مستمر کمیسیون است، تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان در جلسات متوالی خود این سوالات را بررسی خواهد کرد و تلاش می‌کنیم در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف آنها و ارسال نتیجه به هیئت رئیسه اقدام شود.

وی با اشاره به محورهای سوالات مربوط به وزارت بهداشت، گفت: افزایش هزینه‌های درمان و سهم پرداختی بیماران، گرانی دارو، کمبود و بحرانی شدن وضعیت برخی اقلام دارویی، پایین بودن کیفیت برخی تولیدات داخلی دارو و تجهیزات پزشکی، مشکلات مربوط به عملکرد و توان مالی بیمه‌ها و نبود برنامه و اراده کافی برای اصلاح نظام ارائه خدمات سلامت از جمله مهم‌ترین موضوعاتی است که در سوالات نمایندگان مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: افزایش سهم پرداختی بیماران در هزینه‌های درمان از موضوعات مهمی است که مورد توجه کمیسیون قرار دارد و با توجه به اهمیت این موضوع، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز اولویت ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل حوزه سلامت و کمیسیون بهداشت و درمان تعیین کرده است.

اسحاقی هشدار داد: دولت باید نسبت به این مسائل توجه جدی داشته باشد و اگر مشکلات موجود در حوزه سلامت، دارو و درمان مورد توجه قرار نگیرد کمیسیون بهداشت و درمان از ابزارهای نظارتی قانونی خود استفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به وضعیت تامین دارو در کشور، گفت: افزایش پرداختی سهم بیمار، گرانی دارو و کمبود برخی اقلام دارویی از جمله موضوعاتی است که باید به صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد و تعداد داروهایی که با مشکل کمبود مواجه هستند، به حدود ۸۰۰ قلم رسیده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، همچنین تأمین واکسن آنفلوانزا را از دیگر دغدغه‌های حوزه سلامت دانست و گفت: با نزدیک شدن به فصل شیوع آنفلوانزا، تامین به‌ موقع واکسن این بیماری اهمیت ویژه‌ای دارد و تاخیر در تأمین واکسن آنفلوانزا می‌تواند کشور را با چالش مواجه کند.

اسحاقی افزود: موضوع تأمین و تولید واکسن آنفلوانزا در داخل کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نباید با تصمیمات یا سیاست‌هایی مواجه شویم که تولید داخلی این واکسن را با مشکل روبرو کند.

وی ادامه داد: عدم تخصیص به‌ موقع ارز و منابع ریالی مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده دارو، تجهیزات پزشکی و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز از دیگر موضوعات مهمی است که باید تعیین تکلیف شود چرا که استمرار این وضعیت می‌تواند بر تولید و تأمین اقلام مورد نیاز نظام سلامت تاثیر مستقیم داشته باشد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: کمیسیون در چارچوب وظایف نظارتی خود، مسائل حوزه دارو، تجهیزات پزشکی، بیمه‌ها، هزینه‌های درمان و دسترسی مردم به خدمات سلامت را با جدیت دنبال خواهد کرد.

وی یادآور شد: کمیسیون بهداشت و درمان در دوره جدید با جدیت بیشتری مسائل حوزه سلامت را پیگیری می‌کند و در صورت تداوم مشکلات موجود، از ظرفیت‌های نظارتی مجلس برای دفاع از حقوق مردم و بهبود وضعیت نظام سلامت استفاده خواهد کرد.