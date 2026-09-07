اکران آنلاین «کامیون» کامبوزیا پرتوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، فیلم سینمایی «کامیون» به نویسندگی و کارگردانی زنده یاد کامبوزیا پرتوی از سه‌شنبه ۱۷ شهریور ساعت ۱۸ به مناسبت روز ملی سینما در پلتفرم فیلم نت به طور اختصاصی اکران آنلاین می شود. این آخرین فیلم در کارنامه پرتوی پیش از درگذشتش بود.

در فیلم سینمایی «کامیون» محصول ۱۳۹۶، سعید آقاخانی، نیکی کریمی، تروسکا جولا، رامین راستاد، یعقوب پرسا، نسرین مرادی و ... به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم که در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه را برای کامبوزیا پرتوی به ارمغان آورد، به مناسبت روز ملی سینما (۲۱ شهریور) در برنامه اکران آنلاین فیلم نت در بخش سینما آنلاین به نمایش درمی آید.

دریافت بورسیه کمک به توسعه فیلمنامه با کسب اتفاق آرای هیئت داوران جشنواره فیلم امی این فرانسه ۲۰۰۱، جایزه بهترین فیلم خارجی از جشنواره بین المللی کلکته ۲۰۱۹، جایزه فیپرشی در جشنواره فیلم دهوک ۲۰۱۹، جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره بین المللی فیلم دهوک ۲۰۱۹ از دیگر افتخارات «کامیون» است.

کامبوزیا پرتوی روز سه‌شنبه ۴ آذر ۱۳۹۹ و در دوران شیوع کرونا درگذشت. وی یکی از چهره های تاثیرگذار و جریان ساز در فیلمنامه نویسی و سینمای ایران بود که به ویژه فیلمنامه های او در سینمای کودک و نوجوان به خلق آثار ماندگاری در دهه‌های ۶۰ تا ۸۰ منجر شد.

تعدادی از عوامل اصلی فیلم سینمایی «کامیون» عبارتند از نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، مدیر صدابرداری و صداگذاری: پرویز آبنار، طراح چهره: بابک اسکندری، تدوین: مصطفی خرقه پوش، آهنگساز: میلاد موحد، مجری طرح: هومن احمدی توفیقی، عکس: کسری پرتوی.

در خلاصه داستان «کامیون» آمده است: در جریان حمله داعش به ایزدی‌های عراق، یک راننده کامیون زنی ایزدی و فرزندش را به امانت می‌گیرد تا آنها را به همسر زن در تهران برساند، اما پس از رسیدن به ایران، با وجود جستجوی فراوان، ردی از شوهر او پیدا نمی‌شود.

این فیلم ۱۰۵ دقیقه است.