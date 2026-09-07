فلاحی: نمایشگاه کتاب کردستان با ۷ روز برنامه فرهنگی و علمی همراه شد

عیسی فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان از امروز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی سنندج آغاز به کار کرده و تا ۲۲ شهریورماه میزبان علاقه‌مندان به کتاب و حوزه فرهنگ خواهد بود.

وی افزود: در کنار عرضه کتاب و حضور ناشران، برنامه‌های متنوعی برای هفت روز برگزاری نمایشگاه تدارک دیده شده که شامل نشست‌های علمی و ادبی، عصر شعر، کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های مختلف استان است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ادامه داد: در نخستین روز برگزاری نمایشگاه، پس از آیین افتتاحیه، نشست ادبی و عصر شعر انجمن ادبی تالار برگزار می‌شود و در ادامه نیز نشست علمی با موضوع سنندج شهر خلاق موسیقی، شهر خلاق، پیشرانه توسعه پایدار و زیست‌پذیری شهری برگزار خواهد شد.

حضور شهرستان‌ها در نمایشگاه کتاب

فلاحی عنوان کرد: برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان سروآباد روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور برگزار می‌شود و در کنار آن، کارگاه آموزشی ترویج کتابخوانی و نشست علمی با موضوع پدیده والد-معلمی در آموزش مجازی و اهمیت زبان مادری در یادگیری و تربیت کودکان برگزار خواهد شد.

وی افزود: روز چهارشنبه نیز برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان کامیاران اجرا می‌شود و نشست علمی با موضوع تأملی بر پویایی‌های سنت و مدرنیته در اندیشه سیاسی آیت‌الله محمد مردوخ کردستانی و همچنین نشست ادبی و شب شعر انجمن ادبی قلم هورامان در برنامه قرار دارد.

فلاحی ادامه داد: برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های سقز و بانه نیز پنجشنبه ۱۹ شهریور برگزار می‌شود و کارگاه داستان‌نویسی و نشست علمی جامعه‌شناسی خواندن با محوریت خواندن، هویت و تجربه زیسته در جهان معاصر از دیگر برنامه‌های این روز است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان گفت: برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان مریوان روز جمعه برگزار می‌شود و موضوع میراث زبانی و میراث شفاهی با تمرکز بر زبان کردی و گنجینه‌های گویشی و شفاهی نیز در قالب نشست علمی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تداوم برنامه‌های تخصصی تا روز پایانی

وی بیان کرد: روز شنبه ۲۱ شهریور برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های دیواندره و بیجار برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در کارگاه تصویرسازی کتاب و نشست علمی با موضوع کتاب، اقتباس و سینما نیز حضور پیدا کنند.

فلاحی خاطرنشان کرد: در آخرین روز نمایشگاه نیز برنامه‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌های قروه و دهگلان، عصر شعر پایداری و نشست علمی سلامت فراتر از پزشکی با محوریت بازتعریف مفهوم اجتماعی سلامت برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این برنامه‌های جانبی را ایجاد فضایی برای ارتباط و تعامل میان نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، هنرمندان و مخاطبان عنوان کرد و گفت: تلاش شده است نمایشگاه کتاب علاوه بر محلی برای عرضه و خرید کتاب، به بستری برای گفت‌وگو، تبادل اندیشه و تقویت جریان فرهنگی استان تبدیل شود.