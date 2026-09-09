دریافت 1 MB کد مطلب 6942316 https://mehrnews.com/x3d2rW ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ کد مطلب 6942316 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸ بختیاریزاده: فقط روی بازی با پیکان تمرکز داریم؛ ۳ امتیاز را میخواهیم سرمربی استقلال با تأکید بر تمرکز تیمش روی دیدار با پیکان گفت: تنها هدف ما در این بازی کسب سه امتیاز است. کپی شد مطالب مرتبط بختیاریزاده: هیچ نامی بزرگتر از استقلال نیست؛ تدبیر برای بازیکنان الهامی: برای شکست دادن استقلال میجنگیم؛ حریف در بهترین شرایط است دو مشکل بزرگ استقلال برای اولین بازی آسیایی؛ پاشنه آشیل تیم سهراب برچسبها تیم فوتبال استقلال تهران باشگاه استقلال سهراب بختیاری زاده
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