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کد مطلب 6942316
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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

بختیاری‌زاده: فقط روی بازی با پیکان تمرکز داریم؛ ۳ امتیاز را می‌خواهیم

بختیاری‌زاده: فقط روی بازی با پیکان تمرکز داریم؛ ۳ امتیاز را می‌خواهیم

سرمربی استقلال با تأکید بر تمرکز تیمش روی دیدار با پیکان گفت: تنها هدف ما در این بازی کسب سه امتیاز است.

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