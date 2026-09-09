به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاریزاده در نشست خبری پیش از دیدار این تیم برابر پیکان در هفته هفتم لیگ برتر اظهار داشت: فردا بازی مهمی داریم. پیکان تیم خوبی است، بازیکنان جوان و دوندهای دارد و مربی این تیم هم پرانرژی و فنی است. شرایط ما خوب است و در تمام بازیها نشان دادهایم که برای برد به میدان میرویم و با قدرت بازی میکنیم. در دیدار برابر پرسپولیس، فولاد و آلومینیوم، کمترین فرصت را به حریفان دادیم و فردا هم تلاش میکنیم با کسب سه امتیاز، هواداران خود را خوشحال کنیم.
وی ادامه داد: هیچ بازی سادهای در لیگ برتر وجود ندارد و همه تیمها برای موفقیت تلاش میکنند. نمیتوان از قبل تیمی را بازنده دانست و ما هم به جایگاه تیمها در جدول نگاه نمیکنیم. از بازی اول تا دیدار با آلومینیوم نشان دادهایم که تیم باکیفیتی هستیم. سه بازی خارج از تهران داشتیم که این موضوع بازیکنان ما را خسته کرد و آنها نسبت به بازیهای قبلی خستگی بیشتری داشتند. این هم بخشی از کار ماست و باید به خوبی برنامهریزی کنیم و از همه بازیکنان به شکلی استفاده کنیم که انرژی آنها در طول فصل تقسیم شود.
سرمربی استقلال درباره شرایط صالح حردانی گفت: در مورد حردانی چیزی نمیگویم. همه بازیکنان برای من عزیز هستند، اما یک نام برای من از همه مهمتر است و آن استقلال است. در حال حاضر هم من و هم بازیکنان فقط به بازی با پیکان فکر میکنیم.
بختیاریزاده درباره وضعیت بازیکنان استقلال برای دیدار با پیکان اظهار داشت: برای بازی فردا آماده هستیم. عارف آقاسی دچار گرفتگی در ناحیه کشاله شده بود که برای این بازی آماده است. باید بازیها را بین بازیکنان تقسیم کنیم و حتی به بازیکنان جوان هم در طول فصل فرصت خواهیم داد. اگر خوب کار کنند، خوشحال میشویم و اگر عملکرد خوبی نداشته باشند، باید بیشتر تلاش کنند.
وی درباره احتمال اضافه شدن مربی خارجی به کادر فنی استقلال گفت: من اعتقاد ندارم که همه چیز را در فوتبال میدانیم. همیشه از همکارانم مشورت میگیرم و در این مدت با مربیان مختلف هم صحبت کردهام. امیدوارم شرایط کشورمان بهتر شود و سایه جنگ از بین برود. با این حال، مربیان خارجی نسبت به شرایط موجود نگرانیهایی دارند. شک نکنید اگر مربیای باشد که بتواند به استقلال کمک کند، او را به کادر فنی اضافه میکنم. بعضی مربیان بندهایی را در قراردادهای خود قرار میدهند که با توجه به شرایط کشور، نیامدن آنها بهتر از آمدنشان است.
سرمربی استقلال درباره محدود بودن تعداد بازیکنان تیمش گفت: ما تعداد محدودی بازیکن داریم و بازیکنانی هم داشتیم که به دلیل مصدومیت یک سال از فوتبال دور بودند؛ مانند جلالالدین ماشاریپوف که در بازی گذشته برای چند دقیقه به میدان رفت. چند بازیکن جوان هم داریم که نباید به آنها شک وارد شود و باید همیشه آماده باشند. یکسری بازیکن هم داریم که باید به آنها زمان بدهیم تا خودشان را نشان دهند.
وی افزود: هم سعید سحرخیزان و هم محمدرضا آزادی نشان دادهاند که اگر موقعیت مناسبی به دست بیاورند، میتوانند گلزنی کنند. وینگرهای ما هم نشان دادهاند که توانایی گلزنی دارند. ما گلهای زیادی زدهایم و گل کمی دریافت کردهایم، اما اعتقاد دارم باید در بازیها موقعیتهای بیشتری ایجاد کنیم تا بازیکنان فرصت بیشتری برای گلزنی داشته باشند.
بختیاریزاده درباره حضور بازیکنان استقلال در تیم فوتبال امید گفت: تیم امید برای ما مهم است، اما شرایط استقلال به گونهای است که باید بین تیم فعلی ما و تیمهای فصل گذشته تفاوت وجود داشته باشد. طبق قانون بازیکنان را در اختیار تیم امید قرار میدهم، اما اگر از ما بخواهند بازیکنان برای مدت بیشتری در اختیار تیم امید باشند، نمیتوانم بازیکنانم را در اختیار آنها قرار دهم.
وی درباره امکانات سختافزاری و وضعیت زمینهای فوتبال نیز اظهار داشت: امکانات سختافزاری حتماً مهم است و داشتن زمین استاندارد اهمیت زیادی دارد. زمانی که جوان بودم و فوتبال بازی میکردم، مشکل زمین وجود داشت و حالا که پیر شدهام و مربی هستم، باز هم مشکل زمین وجود دارد.
سرمربی استقلال در ادامه درباره شرایط تیمش گفت: دست من خالی نیست. بازیکنان حرفهای و باشخصیتی دارم که به آنها افتخار میکنم و تیم ما هفته به هفته بهتر میشود. مهران احمدی بازیکن باکیفیتی است و انتظار دارم دوباره به فرم همیشگی خودش برگردد و ما هم برای این موضوع تلاش میکنیم. برای بازی فردا همه بازیکنان آماده هستند، البته روزبه چشمی با مصدومیت مواجه است.
بختیاریزاده درباره اهمیت انضباط در تیم نیز گفت: در فوتبال ممکن است یک تیم بینظمی داشته باشد اما در همان هفته نتیجه بگیرد و این بینظمی دیده نشود. اگر میخواهید یک تیم واقعی داشته باشید، باید جلوی بینظمی را بگیرید. من تا ابد مربی استقلال نخواهم بود، اما وظیفه دارم تیمی را به مربی بعدی تحویل بدهم که بازیکنان آن به حرفهای بودن باور داشته باشند و رفتار حرفهای و منضبطی از خود نشان دهند.
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