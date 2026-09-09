دو مشکل بزرگ استقلال برای اولین بازی آسیایی؛ پاشنه آشیل تیم سهراب

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال پنجشنبه ۱۹ شهریور در هفته هفتم لیگ برتر به مصاف پیکان میرود و تنها چهار روز بعد، دوشنبه ۲۳ شهریور، باید در نخستین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا برابر السد قطر قرار بگیرد. این فاصله کوتاه میان دو مسابقه باعث میشود کادر فنی استقلال فرصت چندانی برای استراحت، ریکاوری و آمادهسازی بازیکنان نداشته باشد.
البته مشکل استقلال تنها به فشردگی مسابقات مربوط نمیشود و آبیپوشان در برخی پستها با کمبود بازیکن تخصصی مواجه هستند؛ موضوعی که در طول فصل میتواند برای بختیاریزاده دردسرساز شود.
کمبود بازیکن تخصصی؛ پاشنه آشیل استقلال
یکی از پستهایی که استقلال در آن با مشکل جدی مواجه است، دفاع چپ است. حسین گودرزی در این پست به میدان میرود اما آبیپوشان در حال حاضر جایگزین تخصصی و مطمئنی برای او ندارند. به همین دلیل در صورت خستگی، محرومیت یا مصدومیت گودرزی، کادر فنی استقلال مجبور خواهد بود از گزینههای غیرتخصصی استفاده کند یا تغییراتی در ساختار دفاعی تیم ایجاد کند.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که استقلال باید در فاصله کوتاه در سه جبهه لیگ برتر، لیگ نخبگان آسیا و مسابقات داخلی به میدان برود و طبیعی است که برای عبور از این مسیر، عمق مناسب در تمام پستها اهمیت زیادی داشته باشد.
سه استقلالی از السد راهی ژاپن میشوند
چالش دیگر استقلال به سه بازیکن جوان این تیم مربوط میشود. امیرمحمد رزاقینیا، سعید سحرخیزان و اسماعیل قلیزاده پس از دیدار برابر السد قطر مستقیماً راهی ژاپن خواهند شد تا خود را به اردوی تیم فوتبال امید ایران برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا برسانند.
به این ترتیب استقلال پس از دیدار آسیایی خود با السد، سه بازیکن را در اختیار نخواهد داشت؛ بازیکنانی که در صورت ادامه حضور در ترکیب تیم امید، ممکن است برای مدتی از تمرینات و مسابقات استقلال دور باشند.
هنوز زمان دقیق دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر اعلام نشده است و همین موضوع باعث شده نتوان با قطعیت درباره فاصله میان بازی استقلال برابر السد و دیدار بعدی این تیم صحبت کرد. با این حال، حتی در صورت وجود چند روز فاصله، خستگی ناشی از حضور همزمان در لیگ برتر، لیگ نخبگان و رقابتهای ملی میتواند روی شرایط بازیکنان استقلال تأثیر بگذارد.
خط حمله؛ نگرانی اصلی بختیاریزاده
در میان سه بازیکنی که استقلال پس از دیدار با السد در اختیار نخواهد داشت، غیبت سعید سحرخیزان میتواند بیش از سایرین برای کادر فنی دردسرساز شود. سحرخیزان در خط حمله یکی از گزینههای اصلی استقلال محسوب میشود و در شرایط فعلی، آبیپوشان گزینه مطمئن دیگری در خط حمله که بتواند به شکل مستمر جای او را پر کند، ندارند.
محمدرضا آزادی نیز تاکنون نتوانسته آنطور که انتظار میرفت در ترکیب استقلال اثرگذار باشد. مهاجم استقلال در دو فصل اخیر کیفیتی که بتوان بر اساس آن او را یک گزینه کاملاً قابل اتکا برای خط حمله دانست، نشان نداده و همین مسئله نگرانیها درباره عمق خط هجومی آبیها را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی اگر برنامه هفته هشتم به شکلی تنظیم شود که استقلال فاصله کمی با دیدار السد داشته باشد و سه بازیکن ملیپوش این تیم نیز به دلیل حضور در اردوی امید ایران در دسترس نباشند، بختیاریزاده احتمالاً برای چینش ترکیب خود با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
تراکتور؛ یک بازی معمولی نیست
استقلال در هفته هشتم لیگ برتر باید در تبریز به مصاف تراکتور برود دیداری که فارغ از حساسیت همیشگی رویارویی دو تیم، با توجه به جایگاه آنها در جدول ردهبندی از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود.
هر دو تیم در این مقطع از فصل به دنبال حفظ جایگاه خود در بالای جدول هستند و نتیجه این مسابقه میتواند تأثیر مستقیمی بر شرایط آنها در ادامه رقابتها داشته باشد. به همین دلیل استقلال نمیتواند این دیدار را صرفاً یک مسابقه دیگر در تقویم لیگ برتر در نظر بگیرد و باید با بهترین ترکیب ممکن مقابل تراکتور قرار بگیرد.
با این حال، برنامه مسابقات به گونهای است که استقلال باید پیش از رسیدن به تبریز، یک دیدار سنگین آسیایی برابر السد داشته باشد و همین مسئله مدیریت بازیکنان و میزان استفاده از نفرات اصلی را برای کادر فنی اهمیت بیشتری میدهد.
لغو جام حذفی؛ فرصتی برای استقلال
در کنار تمام این مشکلات، یک اتفاق میتواند در ادامه فصل تا حدودی به سود استقلال تمام شود و آن هم برگزار نشدن جام حذفی است. حذف مسابقات جام حذفی از برنامه فصل باعث میشود آبیپوشان در مقایسه با فصلی که باید در سه جبهه داخلی و آسیایی رقابت میکردند، تعداد بازیهای کمتری داشته باشند.
این مسئله میتواند در ماههای آینده به استقلال فرصت بیشتری برای استراحت، ریکاوری و آمادهسازی بدهد و فشار مسابقات را تا حدودی کاهش دهد؛ موضوعی که برای تیمی با توجه به محدودیت تعداد بازیکنان تخصصی، اهمیت زیادی دارد.
با این حال، استقلال در کوتاهمدت همچنان باید با یک برنامه فشرده دستوپنجه نرم کند. دیدار با پیکان، سپس السد قطر و در ادامه تراکتور در تبریز سه مسابقه مهم و دشوار هستند که هر کدام به دلایل متفاوتی اهمیت دارند.
اکنون وظیفه اصلی بختیاریزاده این است که در این فاصله کوتاه، ضمن حفظ آمادگی بازیکنان اصلی، میزان خستگی آنها را نیز مدیریت کند و از سوی دیگر برای روزهایی که سحرخیزان، رزاقینیا و قلیزاده در اختیار تیم نخواهند بود راهکار مناسبی پیدا کند.
استقلال اگر میخواهد در بالای جدول لیگ برتر باقی بماند و همزمان در لیگ نخبگان آسیا نیز حضوری موفق داشته باشد، بیش از هر چیز به مدیریت صحیح منابع انسانی نیاز دارد؛ چرا که فشردگی مسابقات و کمبود بازیکن تخصصی در برخی پستها، میتواند در ادامه فصل به یکی از مهمترین چالشهای این تیم تبدیل شود.
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