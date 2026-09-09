به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی سرمربی تیم فوتبال پیکان در نشست خبری پیش از دیدار با استقلال در هفته هفتم لیگ برتر اظهار داشت: بعد از بازی هفته گذشته مقابل نفت، اکنون شرایط خوبی داریم و باید برابر یک تیم سخت، بااصالت، ریشه‌دار و پرهوادار مانند استقلال بازی کنیم. سهراب بختیاری‌زاده با دست خالی این تیم را ساخته و باید از این مربیان جوان حمایت شود.

وی ادامه داد: با احترام به استقلال، به دنبال کسب سه امتیاز و پیروزی در این بازی هستیم و اگر بخواهیم از این مسابقه سربلند بیرون بیاییم، باید از این آزمون سخت سربلند بیرون بیاییم. هواداران بازی خوبی را شاهد خواهند بود و امیدوارم در پایان سربلند از زمین خارج شویم.

الهامی گفت: در ابتدای فصل زمان کمی برای آماده‌سازی داشتیم و جوانان خوبی به تیم ما اضافه شدند. استقلال هم در بهترین فرم خود مقابل ما قرار می‌گیرد و ما می‌خواهیم بدون حاشیه بهترین عملکردمان را داشته باشیم. این مسابقه کاملاً تاکتیکی خواهد بود و هر تیمی که بهترین تاکتیک را داشته باشد، پیروز خواهد شد.

سرمربی پیکان افزود: در شرایط کنونی باید بیشتر کیفیت فنی را رعایت کنیم و از حواشی دوری داشته باشیم. در این شرایط سخت اقتصادی، مردم به دنبال این هستند که بازی خوب ببینند و از فوتبال لذت ببرند.

وی در پاسخ به سوالی درباره فحاشی خداداد عزیزی سرپرست تراکتور، به امید عالیشاه، بازیکن گل‌گهر، اظهار داشت: من در جایگاهی نیستم که بخواهم در این مورد اظهار نظر کنم. امیدوارم همه به یکدیگر کمک کنیم تا از این شرایط خارج شویم.

الهامی در خصوص تعطیلی لیگ برتر به دلیل برگزاری مسابقات تیم ملی در فیفادی و همچنین دیدارهای تیم امید تصریح کرد: تعطیلاتی که در لیگ ایجاد خواهد شد، به سود همه تیم‌ها خواهد بود و می‌توانیم ریکاوری خوبی داشته باشیم.