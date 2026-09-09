عدالت هوشمند در دستور کار دستگاه قضایی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی‌فرد بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار با مسئولان قضایی استان سمنان در مجموعه دادگستری سمنان، از برنامه‌ریزی دستگاه قضا برای بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در آینده نزدیک خبر داد.

وی با بیان اینکه واگذاری امور تکراری به هوش مصنوعی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: کاهش نقش‌آفرینی انسان در بخش‌های اداری و امور تکراری که دارای الگوریتم مشخص و ثابت هستند، از جمله رویکردهای مورد توجه دستگاه قضایی است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه افزود: تلاش داریم فرایندهای قابل انجام را به صورت ماشینی اجرا کنیم؛ به عنوان نمونه، ابلاغیه‌های صادرشده در شعب اکنون به صورت خودکار ارسال می‌شوند.

کاظمی‌فرد با اشاره به آثار استفاده از فناوری‌های نوین در فرایندهای قضایی گفت: این اقدامات سرعت عمل را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد و حرکت به سمت عدالت هوشمند، رویکرد دستگاه قضایی کشور است.

وی هدف از این اقدامات را ارتقای رضایتمندی مردم و کاهش اطاله دادرسی عنوان کرد و افزود: استفاده از فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند در تسریع فرایندها و بهبود ارائه خدمات قضایی مؤثر باشد.

معاون قوه قضائیه همچنین از افتتاح مرکز پایش دادگستری کل استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: این مجموعه با هدف تقویت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و فراهم کردن امکان تحلیل منسجم اطلاعات قضایی راه‌اندازی شده است.