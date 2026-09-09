لزوم توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی و کاهش اطاله دادرسی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هیئتمدیره مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان با حضور «عمران علیمحمدی» رئیسکل دادگستری استان، حمیدرضا بوالحسنی معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل لرستان، صالحی رئیس حفاظتواطلاعات دادگستری استان، دو نفر از قضات تجدیدنظر و غلامرضا گودرزی رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان لرستان برگزار شد.
در این نشست، غلامرضا گودرزی گزارشی از وضعیت مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان و مسائل و چالشهای موجود در حوزه کارشناسی ارائه کرد و درباره موضوعات مرتبط با نحوه ارجاع پروندهها، تعرفه دستمزد کارشناسان و تعامل میان مجموعه قضایی و کارشناسان رسمی بحث و تبادل نظر شد.
تأکید بر اجرای تعرفه دستمزد کارشناسان
یکی از محورهای اصلی مطرحشده در این نشست، موضوع اجرای تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بود.
گودرزی دراینرابطه گفت: در این جلسه بر ضرورت اجرای تعرفه ابلاغی ریاست قوه قضائیه مربوط به سال ۱۴۰۵ تأکید شد تا حقالزحمه کارشناسان بر اساس ضوابط و تعرفههای قانونی تعیین و پرداخت شود.
وی بیان کرد: اجرای دقیق تعرفه مصوب، علاوه بر ایجاد وحدت رویه در پرداخت دستمزد کارشناسان، میتواند به شفافیت بیشتر فرایند کارشناسی و تنظیم مناسبتر ارتباط میان مراجع قضایی و کارشناسان رسمی کمک کند.
ضرورت توزیع عادلانه ارجاع کارشناسی
از دیگر موضوعات موردتوجه در این نشست، عدالت در توزیع ارجاع پروندههای کارشناسی بود.
حاضران بر ضرورت رعایت عدالت و ایجاد توازن در ارجاع امور کارشناسی به کارشناسان واجد شرایط تأکید کردند تا ضمن استفاده مناسب از ظرفیت کارشناسان رسمی استان، فرصت فعالیت حرفهای برای کارشناسان نیز به شکل عادلانه توزیع شود.
این موضوع ازآنجهت اهمیت دارد که نظام ارجاع کارشناسی باید علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، مبتنی بر تخصص، صلاحیت و نیاز پرونده باشد و از ایجاد تمرکز غیرضروری ارجاعات در میان تعداد محدودی از کارشناسان جلوگیری شود.
توجه قضات به موضوع و سؤالات قرار کارشناسی
در ادامه این نشست، بر توجه قضات به نحوه تنظیم قرار کارشناسی و طرح دقیق سؤالات کارشناسی تأکید شد.
بر اساس مباحث مطرحشده، هرچه موضوع و سؤالات قرار کارشناسی دقیقتر و متناسب با نیاز پرونده تعیین شود، کارشناس نیز میتواند در چارچوب صلاحیت تخصصی خود اظهارنظر دقیقتر و کاربردیتری ارائه کند.
دقت در تنظیم قرار کارشناسی میتواند از انجام کارشناسیهای غیرضروری یا تکراری جلوگیری کرده و در نهایت به تسریع روند رسیدگی و صدور تصمیم قضایی کمک کند.
لزوم توجه به صلاحیت تخصصی کارشناسان
یکی دیگر از محورهای جلسه، ضرورت توجه مراجع قضایی به صلاحیتهای تخصصی کارشناسان رسمی هنگام ارجاع پروندهها بود.
در این نشست بر این موضوع تأکید شد که پروندههای کارشناسی باید متناسب باصلاحیت و تخصص ثبتشده کارشناسان به آنان ارجاع شود تا اظهارنظر کارشناسی بر پایه دانش و تخصص مرتبط با موضوع پرونده انجام گیرد.
تطبیق موضوع کارشناسی باصلاحیت کارشناس، از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت نظریههای کارشناسی و افزایش اعتبار و کارآمدی این نظریات در فرایند رسیدگی قضایی است.
پیشنهاد برگزاری نشستهای مستمر با رؤسای دادگستری شهرستانها
در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت تقویت ارتباط میان مرکز کارشناسان رسمی دادگستری و حوزههای قضایی شهرستانهای استان تأکید شد.
در همین راستا، تشکیل جلسات ماهانه یا فصلی میان هیئتمدیره مرکز کارشناسان رسمی و رؤسای دادگستری شهرستانها موردتوجه قرار گرفت تا مسائل و مشکلات حوزه کارشناسی بهصورت مستمر بررسی و برای رفع آنها راهکارهای اجرایی ارائه شود.
گودرزی تأکید کرد که برگزاری این نشستهای دورهای میتواند زمینه ارتباط مستقیمتر کارشناسان با مدیران قضایی شهرستانها و شناسایی سریعتر مشکلات موجود در فرایند ارجاع، انجام و ارائه نظریات کارشناسی را فراهم کند.
کارشناسان رسمی در خط مقدم مقابله با اطاله دادرسی
یکی از موضوعات مهم مطرحشده در این جلسه، نقش کارشناسان رسمی در کاهش اطاله دادرسی بود.
در این نشست بر ضرورت توجه کارشناسان به زمانبندی انجام امور محوله و ارائه بهموقع نظریات کارشناسی تأکید شد؛ چراکه طولانیشدن فرایند کارشناسی میتواند در برخی پروندهها موجب افزایش زمان رسیدگی شود.
گودرزی دراینرابطه گفت: از این منظر، کارشناسان رسمی بهعنوان یکی از حلقههای مؤثر در فرایند رسیدگی قضایی، میتوانند با انجام دقیق و بهموقع مأموریتهای کارشناسی، نقش مهمی در تسریع رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی ایفا کنند.
بنابراین گزارش، محورهای مطرحشده در این نشست بر تقویت تعامل میان دستگاه قضایی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، ارتقای کیفیت کارشناسی، رعایت عدالت در ارجاع پروندهها، اجرای تعرفههای قانونی، توجه به صلاحیتهای تخصصی و تسریع در ارائه نظریات کارشناسی متمرکز بود.
ابلاغ تعرفه جدید کارشناسی به شهرستانهای لرستان
در ادامه این نشست، رئیسکل دادگستری لرستان ضمن استقبال از موارد و پیشنهادهای مطرحشده، بر ضرورت اطلاعرسانی و اجرای تعرفه جدید دستمزد کارشناسان تأکید کرد و اظهار داشت که تعرفه جدید کارشناسی بهتمامی شهرستانهای استان ابلاغ خواهد شد تا روند اجرای آن در مراجع قضایی شهرستانها نیز موردتوجه قرار گیرد.
وی همچنین با استقبال از مباحث مطرحشده درباره نحوه ارجاع کارشناسی، توزیع عادلانه پروندهها و توجه به صلاحیتهای تخصصی کارشناسان، بر اهمیت هماهنگی و تعامل بیشتر میان مجموعه قضایی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان تأکید کرد.
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