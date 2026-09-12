نقش کلیدی مردم منطقه در عملیات انهدام تیم تروریستی در سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان، معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با تأکید بر محوریت نقش مردم در تأمین امنیت پایدار، اظهار داشت: «گزارشهای ارزشمند مردمی و اشراف کامل اطلاعاتی، نقش تعیینکنندهای در انهدام تیم تروریستی حرفهای سراوان داشت. همچنین هوشیاری، بردباری و همکاری مردم شریف استان سیستان و بلوچستان با نیروهای امنیتی در ناکامی نقشههای شوم گروهکهای تروریستی نقش مهمی دارد.»
وی در پایان با تقدیر و تشکر از بصیرت و همراهی بیدریغ مردم قدرشناس و ولایتمدار استان، تأکید کرد که این پیوند ناگسستنی میان امت و نیروهای مسلح، ضامن استمرار امنیت و آرامش در این خطه قهرمانپرور است.
گفتنی است در پی اقدامات تکمیلی و پاکسازی مخفیگاه تروریستها در این عملیات موفق که با اقدام مشترک رزمندگان قرارگاه قدس، اداره کل اطلاعات و فراجا انجام شد، آمار تروریستهای به هلاکت رسیده به ۵ نفر افزایش یافت.
روابط عمومی نیروی زمینی سپاه گفت: گزارشهای ارزشمند مردمی و اشراف کامل اطلاعاتی، نقش تعیینکنندهای در انهدام تیم تروریستی حرفهای سراوان داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار شهرام عسکریان، معاون روابط عمومی نیروی زمینی سپاه با تأکید بر محوریت نقش مردم در تأمین امنیت پایدار، اظهار داشت: «گزارشهای ارزشمند مردمی و اشراف کامل اطلاعاتی، نقش تعیینکنندهای در انهدام تیم تروریستی حرفهای سراوان داشت. همچنین هوشیاری، بردباری و همکاری مردم شریف استان سیستان و بلوچستان با نیروهای امنیتی در ناکامی نقشههای شوم گروهکهای تروریستی نقش مهمی دارد.»
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