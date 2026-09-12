https://mehrnews.com/x3d3Hf ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۳ کد مطلب 6945320 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۳ ایستادگی مردم زاهدان در شب ۱۹۶ زاهدان - مردم شهر زاهدان در صد و نود و ششمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کردهاند. دریافت 31 MB کد مطلب 6945320 کپی شد مطالب مرتبط نقش کلیدی مردم منطقه در عملیات انهدام تیم تروریستی در سراوان تعداد تروریستهای به هلاکت رسیده در عملیات سراوان به ۵ نفر رسید سینمای سیستان و بلوچستان؛ از ظرفیتها تا چالشها روایت مهر از ایستادگی و اتحاد مردم ارومیه در اجتماع شبانه اتحاد و همدلی سلماسیها در صد و نود و ششمین اجتماع شبانه برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی رهبر شهید
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