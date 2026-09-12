  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۳

ایستادگی مردم زاهدان در شب ۱۹۶

ایستادگی مردم زاهدان در شب ۱۹۶

زاهدان - مردم شهر زاهدان در صد و نود و ششمین شب از شهادت رهبر شهید، همچنان سنگر خیابان را حفظ کرده‌اند.

دریافت 31 MB
کد مطلب 6945320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها