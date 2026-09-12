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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۱۱

نیروهای مسلح یمن از حمله به یک پایگاه نظامی عربستان خبر داد

نیروهای مسلح یمن از حمله به یک پایگاه نظامی عربستان خبر داد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اجرای یک عملیات نظامی «کیفی» علیه یک پایگاه نظامی عربستان در منطقه شروره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، ژنرال «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یک عملیات نظامی کیفی را علیه انبارهای تسلیحات، اتاق‌های فرماندهی و کنترل که عملیات تجاوز علیه یمن را در پایگاه نظامی واقع در منطقه شروره عربستان مدیریت می‌کنند، اجرا کردیم.

وی افزود: این عملیات با حجم زیادی از موشک‌های بالستیک و استفاده از پهپادها انجام شد و به لطف خدا، اهداف مورد نظر با دقت و به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند.

سریع در پایان گفت که این حمله در پاسخ به ادامه تجاوزگری عربستان علیه یمن صورت می گیرد.

کد مطلب 6945322

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