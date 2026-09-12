نیروهای مسلح یمن از حمله به یک پایگاه نظامی عربستان خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، ژنرال «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: یک عملیات نظامی کیفی را علیه انبارهای تسلیحات، اتاق‌های فرماندهی و کنترل که عملیات تجاوز علیه یمن را در پایگاه نظامی واقع در منطقه شروره عربستان مدیریت می‌کنند، اجرا کردیم.

وی افزود: این عملیات با حجم زیادی از موشک‌های بالستیک و استفاده از پهپادها انجام شد و به لطف خدا، اهداف مورد نظر با دقت و به‌صورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفتند.

سریع در پایان گفت که این حمله در پاسخ به ادامه تجاوزگری عربستان علیه یمن صورت می گیرد.