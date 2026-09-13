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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۰

واکنش یمن به ادعاهای مطرح شده درباره تنگه باب المندب

واکنش یمن به ادعاهای مطرح شده درباره تنگه باب المندب

یک منبع یمنی با اشاره به تحولات داخلی این کشور بر حرکت عادی کشتی ها در تنگه باب المندب تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع در وزارت حمل و نقل یمن در گفتگو با المسیره تاکید کرد که طی ۲ روز ۷۳ کشتی از تنگه باب المندب عبور کرده اند.

وی اضافه کرد: در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۳۶ کشتی و در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۳۷ کشتی از این گذرگاه مهم آبی عبور کرده اند.

این منبع تصریح کرد که ممنوعیت عبور کشتی های مرتبط با عربستان ارتباطی به حرکت دیگر کشتی ها در تنگه باب المندب ندارد. عبور ۷۳ کشتی از این تنگه طی ۴۸ ساعت تقریبا با تعداد کشتی ها قبل از آغاز ممنوعیت اعمال شده از سوی یمن برابری می کند.

وی بیان کرد که این آمار و ارقام دروغ های مطرح شده مبنی بر این که حرکت کشتی ها در باب المندب در معرض خطر قرار گرفته را رد می کند.

پیشتر نیز حزام الاسد عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرده بود که عملیات این نیروها در ساحل غربی یک موضوع داخلی بوده و ربطی به دریانوردی بین المللی ندارد.

کد مطلب 6945363

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