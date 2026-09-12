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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۲

محمدعلی الحوثی: هر حماقتی علیه یمن با پاسخ روبه رو خواهد شد

محمدعلی الحوثی: هر حماقتی علیه یمن با پاسخ روبه رو خواهد شد

یک عضو ارشد شورای عالی سیاسی یمن، هشدار داد هرگونه اقدام علیه این کشور با پاسخ روبه رو می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: هر حماقتی که علیه کشور ما انجام شود، با پاسخ روبه رو خواهد شد؛ حتی اگر دامنه پیامدهای آن به سراسر جهان کشیده شود.

وی افزود: منطقه روی بشکه باروت قرار دارد و هرکس بخواهد آتش را شعله‌ور کند، باید پیامدهای آن را بپذیرد.

الحوثی تأکید کرد: عبور تمامی کشتی‌ها، به‌جز کشتی‌هایی که نیروهای مسلح یمن اعلام کرده‌اند؛ اجازه عبور ندارند؛ ادامه خواهد داشت و این وضعیت تا زمان رفع ممنوعیت و محاصره یمن ادامه می یابد.

کد مطلب 6945275

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