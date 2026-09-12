محمدعلی الحوثی: هر حماقتی علیه یمن با پاسخ روبه رو خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، محمدعلی الحوثی، عضو شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: هر حماقتی که علیه کشور ما انجام شود، با پاسخ روبه رو خواهد شد؛ حتی اگر دامنه پیامدهای آن به سراسر جهان کشیده شود.
وی افزود: منطقه روی بشکه باروت قرار دارد و هرکس بخواهد آتش را شعلهور کند، باید پیامدهای آن را بپذیرد.
الحوثی تأکید کرد: عبور تمامی کشتیها، بهجز کشتیهایی که نیروهای مسلح یمن اعلام کردهاند؛ اجازه عبور ندارند؛ ادامه خواهد داشت و این وضعیت تا زمان رفع ممنوعیت و محاصره یمن ادامه می یابد.
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