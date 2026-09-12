فریاد «الله‌اکبر» مردم ازنا به نشانه ایستادگی و مقاومت

ازنا - تجمع شبانه مردم ازنا، صحنه فریاد «الله‌اکبر» و مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن بود.