https://mehrnews.com/x3d3Hp ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۷ کد مطلب 6945327 استانها لرستان استانها لرستان ۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۷ فریاد «اللهاکبر» مردم ازنا به نشانه ایستادگی و مقاومت ازنا - تجمع شبانه مردم ازنا، صحنه فریاد «اللهاکبر» و مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن بود. دریافت 24 MB کد مطلب 6945327 کپی شد مطالب مرتبط تداوم تجمع شبانه مردم آزادشهر؛ شمار شبها به ۱۹۶ رسید ۱۹۶ شب همراهی مردم گالیکش در تجمعهای شبانه تجمع شبانه مردم کردکوی در مسیر تداوم؛ شب ۱۹۶ رقم خورد برچسبها شهرستان ازنا اجتماع مردمی جنگ رمضان
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