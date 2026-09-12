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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۷

فریاد «الله‌اکبر» مردم ازنا به نشانه ایستادگی و مقاومت

فریاد «الله‌اکبر» مردم ازنا به نشانه ایستادگی و مقاومت

ازنا - تجمع شبانه مردم ازنا، صحنه فریاد «الله‌اکبر» و مقاومت و ایستادگی مقابل دشمن بود.

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کد مطلب 6945327

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