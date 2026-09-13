۲۳۰۰ چاه متروکه برقی در اصفهان شناسایی شد؛ قطع انشعاب در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل دادخواه معاون با اشاره به آغاز مرحله دوم شناسایی و تعیین تکلیف چاه‌های کشاورزی متروکه برقی در استان اصفهان، اظهار کرد: تاکنون ۲۳۰۰ حلقه چاه متروکه برقی شناسایی شده که بررسی وضعیت آنها در راستای حفاظت از منابع آب و مدیریت مصرف برق در حال انجام است.

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع آب زیرزمینی اظهار کرد: این اقدام در چارچوب طرح مدیریت توأمان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی و با هدف جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز آب، حفاظت از منابع آب زیرزمینی و پیشگیری از گسترش چاه های غیرمجاز در باغ‌ویلاها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز انجام می‌شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان افزود: در مرحله نخست، ۹۰۰ حلقه چاه در محدوده شهرستان اصفهان توسط شرکت آب منطقه‌ای شناسایی و وضعیت آنها برای انجام اقدامات مرتبط با انشعاب برق به شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان اعلام شد.

به گفته وی، این شرکت نیز پس از صدور اخطاریه برای مشترکان، نسبت به جمع‌آوری انشعاب برق یا تغییر تعرفه برق ۶۰۰ حلقه از چاه‌های مشمول اقدام کرد.

دادخواه ادامه داد: همچنین وضعیت ۳۰۰ حلقه چاه با تعرفه‌های غیرکشاورزی در حال بررسی و رسیدگی است تا پس از مشخص شدن وضعیت چاه‌ها، اقدامات لازم در چارچوب قوانین توسط شرکت توزیع برق شهرستان انجام شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: در مرحله دوم، یکهزار و ۴۰۰ حلقه چاه در محدوده شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان شناسایی شده و اطلاعات آنها برای پیگیری موضوع انشعابات برق در اختیار این شرکت قرار گرفته است. شرکت توزیع نیروی برق، پس از ارسال اخطاریه کتبی از طریق پست، اقدامات لازم از جمله جمع‌آوری انشعابات را مطابق قانون انجام خواهد داد.

وی تأکید کرد: شناسایی و بررسی وضعیت چاه‌ها از منظر منابع آب، بر عهده شرکت آب منطقه‌ای و اقدامات مربوط به انشعابات برق بر عهده شرکت‌های توزیع نیروی برق است و همکاری این دو مجموعه می‌تواند نقش مؤثری در حفاظت از منابع آب، جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز و کنترل روند احداث چاه های غیرمجاز با گسترش باغ‌ویلاها داشته باشد.

دادخواه ضمن قدردانی از همکاری مدیران و کارشناسان شرکت‌های توزیع نیروی برق استان و شهرستان اصفهان گفت: مشترکانی که اخطاریه دریافت کرده و نسبت به وضعیت چاه خود اعتراض یا ابهامی دارند، می‌توانند با مراجعه به ادارات منابع آب شهرستان مربوطه، درخواست خود را ارائه کنند تا موضوع از منظر قوانین و مقررات منابع آب بررسی و رسیدگی شود.