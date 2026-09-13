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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۵

برخورد جدی مدیریت منابع آب نهاوند با چاه‌های غیرمجاز

برخورد جدی مدیریت منابع آب نهاوند با چاه‌های غیرمجاز

همدان- مدیر منابع آب نهاوند از اجرای عملیات مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز در محدوده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فلک‌دین ظهر یکشنبه اظهار کرد: با اخذ دستور از دادستانی گروهی متشکل از نیروهای گشت، بازرسی و کارشناسان مدیریت آب نهاوند با همراهی نیروی انتظامی به مناطق هدف اعزام و نسبت به پر کردن و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز اقدام کردند.

وی تصریح کرد: مالکان چاه‌های غیرمجاز می‌توانند با همکاری و تحت نظارت مدیریت منابع آب نسبت به مسلوب‌المنفعه کردن آن‌ها اقدام کنند اما در صورت عدم همکاری این مدیریت با استناد به دستور قضایی به طور مستقیم نسبت به پر کردن چاه‌ها اقدام خواهد کرد.

مدیر منابع آب نهاوند با اشاره به ابعاد قانونی این تخلفات، ادامه داد: متخلفان علاوه بر تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی با عواقب سنگینی روبه‌رو خواهند شد.

وی افزود: مطابق با ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب قاضی می‌تواند علاوه بر محکومیت به پرداخت جریمه‌های نقدی و هزینه‌های عملیات پر کردن چاه حکم حبس نیز برای متهم صادر کند.

فلک دین در پایان تاکید کرد: مدیریت منابع آب شهرستان نهاوند در راستای وظیفه ذاتی خود با هرگونه تخلف در زمینه بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی با قاطعیت و بر اساس قوانین جاری برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6945693

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