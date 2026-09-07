به گزارش خبرنگار مهر، حسن ساسانی صبح دوشنبه در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به برنامه منابع و مصارف ابلاغی و حمایت وزارت نیرو، استانداری و همکاری جهاد کشاورزی و اصناف کشاورزی اصفهان در سال آبی جاری بیش از ۴۲۰ میلیون مترمکعب آب برای بخش کشاورزی و محیطزیست از سد زایندهرود رهاسازی شد.
وی ادامه داد: این حجم آب هرچند پاسخگوی کامل نبود اما به تغذیه آبخوان اصفهان، کنترل فرونشست و تأمین نسبی نیاز کشاورزان و محیط زیست کمک کرد.
نگران تامین آب شرب در پاییز نیستیم
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت سد زایندهرود، خاطرنشان کرد: حجم فعلی سد زایندهرود حدود ۲۳۶ میلیون مترمکعب است و با ورودی حدود ۱۱ مترمکعب بر ثانیه، پیشبینی میشود ذخیره تا پایان شهریور به حدود ۱۹۳ میلیون مترمکعب برسد.
به گفته ساسانی، میزان بارش سرشاخه اصلی حوضه زاینده رود ( ایستگه چلگرد) حدود یک هزار و ۱۵۲ میلیمتر بوده است؛ همچنین آورد حوضه زاینده رود امسال حدود یک میلیارد و یکصد میلیون مترمکعب تحقق یافته که نسبت به پیشبینیها حدود ۳۰ میلیون مترمکعب افزایش داشته و به توزیع نرمال آب کشاورزی کمک کرده است.
وی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی برای پاییز و زمستان پیش رو گفت: خیلی نگران تأمین آب شرب در فصل پاییز نیستیم زیرا خوشبختانه پیشبینی بارشهای مناسب در پاییز و زمستان وجود دارد و پدیده اقلیمی النینو تا حدود ۷۰ درصد تحقق پیدا کرده است. این امیدواری وجود دارد که بارش مناسبی داشته باشیم و بتوانیم حجم مناسبی را در سد زایندهرود ذخیره کنیم.
مدافع تامین حقابه شهر اصفهان هستیم
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره نحوه توزیع حقابه و مادیها شهر اصفهان گفت: مطالعات مربوط به حقابه شهر را شرکت آب منطقهای انجام داده و متناسب با آورد حوضه زایندهرود، حقابه شهر اصفهان در مجموع بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب در سال است.
ساسانی افزود: این شرکت یکی از مدافعان اصلی حقآبه شهر اصفهان است زیرا ما بهعنوان شهروند در این شهر زندگی میکنیم و علاقهمندیم این حق محقق شود.
وی ابراز کرد: موردی که پیشتر در خصوص مادیها پیش آمد، به دلیل نبود هماهنگی بین شهرداری و عوامل توزیع آب بود. پس از برگزاری جلسات مشترک با شرکت مدیریت منابع آب و وزارت نیرو، هماهنگیهای لازم صورت گرفت و موفق شدیم بخش عمدهای از مادیهایی که قابلیت آبگیری داشتند را برای شهر اصفهان آبرسانی کنیم.
ساسانی خاطرنشان کرد: در بازههایی که حجم آب رودخانه کم است، آبرسانی به مادیها دشوار میشود. با این حال با اقدامات فنی انجامشده در بخشی از رودخانه، توانستیم آب را به مادیها برسانیم.
برنامهریزی برای تامین حقابه تالاب گاوخونی در آذر و دی
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در خصوص تامین حقابه تالاب بین المللی گاوخونی نیز گفت: پس از کاهش خروجی سد از ۱۵ شهریور، نگران بودیم هر حجمی که رهاسازی شود به دلیل نیاز باقیمانده کشاورزان و احتمال برداشت، به تالاب نرسد. پیشنهاد ما رهاسازی حجم مناسب با دبی بالا در آذر یا دیماه است که نیاز کشاورزی تقریباً وجود ندارد تا آب بتواند به تالاب برسد.
لایروبی سد زایندهرود غیرممکن است
ساسانی در پاسخ به سوالی درباره برنامه آب منطقهای اصفهان برای رسوبزدایی و لایروبی سدهای استان گفت: باید توجه داشت که سازه سد زایندهرود از نوع بتی دوقوسی است و در سدهای با این ویژگی، مجاز به لایروبی نیستیم. از سوی دیگر به دلیل نوع بارشهای حوضه، رسوب ورودی اندک است.
وی خاطرنشان کرد: آخرین بررسیها نشان میدهد حجم رسوب در سد زاینده رود نگرانکننده نیست و دریچهها هنوز با رسوب مواجه نشدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان اضافه کرد: در سدهای قوسی لایروبی با ماشینآلات در عمل غیرممکن است زیرا تخلیه کامل مخزن میتواند تنش در بتن ایجاد کند، ضمن اینکه در سد زاینده رود مساحت ۵۴ کیلومترمربعی مخزن، جابهجایی حجم بالای رسوب را از نظر لجستیکی بسیار دشوار میسازد.
ساسانی افزود: عمر مفید سد بیشتر تابع تجهیزات الکترومکانیکی است تا اینکه رسوب بر شرایط آن اثر گذار باشد.
پروژه ماندگان با پیشرفت مطلوب در حال اجراست
وی در ادامه درباره پروژههای مهم آبی استان اصفهان نیز اظهار کرد: پروژه انتقال آب جنوب، طرح آبرسانی ماندگان، با پیشرفت مطلوب در حال اجراست و در صورت تأمین اعتبار طی ۱۸ ماه آینده پیش بینی میشود که فاز اول این پروژه به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان تصریح کرد: با بهرهبرداری از این طرح که آورد آن ۲۵۰ میلیون متر مکعب در سال است، بخشی از آب شرب استان اصفهان که در حال حاضر از سهم کشاورزی و محیط زیست تأمین میشود، جایگزین خواهد شد و امکان رهاسازی حقابه بیشتر برای این بخشها فراهم خواهد شد.
نیاز ۲۰ همتی سامانه دوم آبرسانی اصفهان
ساسانی با بیان اینکه سامانه دوم با ظرفیت ۹.۶ مترمکعب بر ثانیه یکی از پروژههای بسیار مهم برای تأمین کسری آب شرب اصفهان بزرگ و ۱۴ شهرستان استان است، ابراز کرد: فاز اول (یک استریم) با ظرفیت ۳.۶ مترمکعب به بهرهبرداری رسیده و در تابستانی که گذشت به کاهش تنش آبی کمک کرد به طوری که امسال کمتر مشکل کمبود آب شرب داشتیم.
وی ادامه داد: اگر حدود ۲ همت اعتبار تأمین شود، میتوان فاز دوم با آورد ۶.۴ مترمکعب را ظرف کمتر از یک سال به بهرهبرداری رساند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان تصریح کرد: نیاز اعتباری برای تکمیل پروژه سامانه دوم نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. با تکمیل این سامانه، مشکل تأمین آب شرب اصفهان بزرگ و ۱۴ شهرستان در سالهای آینده برطرف خواهد شد.
آخرین وضعیت پروژه کوهرنگ ۳
ساسانی درخصوص آخرین وضعیت پروژه کوهرنگ سه نیز گفت: تونل کوهرنگ سه به طول ۲۳ کیلومتر سالهاست به اتمام رسیده و از طریق ایستگاه پمپاژ موقت، در فصولی که رودخانه آب دارد، حداکثر حدود هشت مترمکعب بر ثانیه به پشت مخزن سد زایندهرود منتقل میشود.
به گفته وی، احداث سازه سد براساس اعلام مشاور برنامه زمانبندی ۲۴ ماهه دارد اما این پروژه همچنان درگیر مشکلات تملک اراضی روستاهای اطراف مخزن و تأمین اعتبار است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان خاطرنشان کرد: حدود پنج هزار میلیارد تومان برای تملک و ۶ هزار میلیارد تومان برای احداث سد کوهرنگ سه اعتبار نیار است که به دلیل افزایش قیمت زمین این عدد نمی تواند ثابت باشد و هر سال افزایش قیمت دارد.
ساسانی افزود: مشکل تملک اراضی پروژه کوهرنگ سه باعث وقفه در اجرای پروژه شده است اما پیگیریهای استانداریهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری و وزارت کشور ادامه دارد تا این موانع رفع شود.
وی با تاکید بر اینکه اولویت اول قانون، تأمین آب شرب است و بخشی از نیاز شرب ناگزیر از سهم کشاورزی و محیط زیست تأمین میشود، تصریح کرد: با تکمیل پروژههای انتقال آب، انتظار میرود برداشت از این سهمها کاهش یابد و امکان رهاسازی طولانیتر برای کشاورزی و محیط زیست فراهم شود.
به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان، همچنین صنایع بزرگی مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن در مسیر جایگزینی آب مصرفی با پساب یا آب دریا پیشرفت داشتهاند؛ به طوری که ذوب آهن اکنون حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی در انتقال خط آب دریا دارد و پالایشگاه مصارف از زاینده رود را به صفر رسانده است.
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