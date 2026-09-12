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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۴۳

عملیات نجات ماهی‌های زاینده‌رود آغاز شد؛ انتقال به سد آبشار

عملیات نجات ماهی‌های زاینده‌رود آغاز شد؛ انتقال به سد آبشار

اصفهان- سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان از آغاز عملیات اضطراری نجات ماهی‌ها و بچه ماهی‌های گرفتار در مانداب‌های بستر زاینده‌رود خبرداد.

مریم کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جریان آب در رودخانه زاینده‌رود اصفهان پس از ۹۴ روز، ۱۵ شهریور ماه قطع شد، اظهار کرد: با توجه به طولانی بودن بازه رهاسازی امسال، تعداد ماهی‌ها در بستر رودخانه بیشتر از سال‌های قبل بود.

وی ادامه داد: تمهیداتی از قبل مطرح شده بود اما منتظر محرز شدن شرایط ماندیم تا بتوانیم به لکه‌های آبی دسترسی پیدا کنیم. دیروز جمعه پس از هماهنگی نهایی در اداره کل، عملیات آغاز شد.

عملیات نجات ماهی‌های زاینده‌رود آغاز شد؛ انتقال به سد آبشار

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان افزود: در این عملیات مدیریت بحران، گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان شیلات و نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست حضور داشتند؛ چند فاز و چند لکه آبی برای نجات ماهی‌ها در بستر رودخانه تعیین و محل‌های مناسب رهاسازی از جمله سد آبشار شناسایی شد تا از ایجاد مشکل ثانویه جلوگیری شود.

تداوم عملیات نجات ماهی‌ها طی روزهای آینده

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان گفت: تجهیزات لازم شامل تورهای مناسب، چکمه، ظروف حمل و تانکر مجهز به اکسیژن فراهم شد تا ماهی‌ها تا رسیدن به محل رهاسازی دچار آسیب نشوند.

کرمانی خاطرنشان کرد: دیروز جمعه بخشی از عملیات انجام و ماهی‌ها در سد آبشار رهاسازی شدند. با توجه به وسعت بستر رودخانه، عملیات امروز شنبه و روزهای آینده ادامه خواهد داشت و امیدواریم تعداد زیادی از ماهی‌ها نجات یابند.

وی در پاسخ به بازه‌های شناسایی‌شده ماهی‌های گرفتار گفت: وضعیت بسیار متغیر است. در نقاطی که عمق آب زیاد است امکان مشاهده مستقیم کمتر است و در نقاط کم‌عمق نیز باید با احتیاط عمل کرد. تیم‌ها با همکاری شیلات به صورت مرحله‌ای پیش می‌روند و نمونه‌برداری انجام می‌شود.

عملیات نجات ماهی‌های زاینده‌رود آغاز شد؛ انتقال به سد آبشار

سرپرست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان تأکید کرد: پیگیر مدیریت یکپارچه حوضه زاینده‌رود هستیم. بهترین راهکار این است که جریان حداقلی آب در رودخانه به صورت دائمی برقرار باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین تلفاتی با هر بار باز و بسته شدن آب نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۹۴ روز جریان آب در بستر رودخانه زاینده‌رود در اصفهان، از بامداد ۱۵ شهریور با کاهش حجم خروجی از سد، آب بر پایین دست بسته شد. صدها و شاید هزاران ماهی و بچه ماهی در پی بسته شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود تلف شدند یا در مانداب‌های کف رودخانه گرفتار شدند و برای زیستن تقلا می‌کنند.

عملیات نجات ماهی‌های زاینده‌رود آغاز شد؛ انتقال به سد آبشار

بعد از ظهر دیروز جمعه ۲۰ شهریور ماه، نخستین مرحله از عملیات نجات ماهیان گرفتار در بستر زاینده رود در بازه پل شهرستان تا سد آبشار انجام شد.

کد مطلب 6944298

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    نظرات

    • ناشناس NL ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      11 2
      پاسخ
      بهترین کار انتقال ماهی ها به سد زاینده رود است
    • شاهین IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      14 0
      پاسخ
      خدا برای محیط بانان خوب بخواد دارن ماهی ها را نجات میدن
    • صادق وفادارنژاد IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      8 4
      پاسخ
      صیدهای غیر مجاز و نابود کننده با برق و غیره کاری کرده که دارن منقرض میشن واقعا باید همه فکری کنن برای حفاظت از محیط زیست
    • رضا CH ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      آیا برای حفظ آبخوان دشت اصفهان و جلوگیری از فرونشست بیشتر اصفهان و حفظ اکوسیستم اصفهان و اطراف و پلهای تاریخی یک آب حداقلی ولی دایم در بستر زاینده رود جاری باشد که هم باتلاق گاوخونی احیا شود.رطوبت زیست بوم تامین شود و از فرونشست بیشتر بافت شهر و بناهای ارزشمند این شهر تاریخی جلوگیری شود.۹۰ روز آب رها بود خود همین آب را در ۳۶۵ روز رها کنید.فلزات سنگین کف رودخانه در هربادی تنفس و سلامتی میلیونها انسان را تهدید میکنند.لطفا یک تصمیم عاقلانه و با ثبات برای این منطقه فلات داخلی گرفته شود.
    • ایرانی IR ۰۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      چند صد ساله که زاینده رود جاری است؟ دلایل خشکیدن فعلی چیست؟
    • ناشناس IR ۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۳
      1 0
      پاسخ
      یک جریان حداقلی دائمی تا تالاب گاوخونی شدنی است. من نمی دانم چرا نمی گذارند جریان حداقلی دائمی در زاینده رود وجود داشته باشد. به همان اندازه که آب برای یزد می رود. نصف آن را بگذارند دائمی در زاینده رود جریان داشته باشد یعنی در سال می شود 75 میلیون متر مکعب. من قول می دهم که اگر این کار انجام شود و زاینده رود با یک جریان حداقلی دائمی تا تالاب گاوخونی جریان پیدا کند در پاییز و زمستان وقتی ابرها می آیند باعث تقویت ابرها می شود و بارندگی تا 30 درصد افزایش خواهد داشت.

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