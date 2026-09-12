مریم کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جریان آب در رودخانه زایندهرود اصفهان پس از ۹۴ روز، ۱۵ شهریور ماه قطع شد، اظهار کرد: با توجه به طولانی بودن بازه رهاسازی امسال، تعداد ماهیها در بستر رودخانه بیشتر از سالهای قبل بود.
وی ادامه داد: تمهیداتی از قبل مطرح شده بود اما منتظر محرز شدن شرایط ماندیم تا بتوانیم به لکههای آبی دسترسی پیدا کنیم. دیروز جمعه پس از هماهنگی نهایی در اداره کل، عملیات آغاز شد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان افزود: در این عملیات مدیریت بحران، گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان، شرکت آب منطقهای، سازمان شیلات و نیروهای یگان حفاظت محیطزیست حضور داشتند؛ چند فاز و چند لکه آبی برای نجات ماهیها در بستر رودخانه تعیین و محلهای مناسب رهاسازی از جمله سد آبشار شناسایی شد تا از ایجاد مشکل ثانویه جلوگیری شود.
تداوم عملیات نجات ماهیها طی روزهای آینده
سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان گفت: تجهیزات لازم شامل تورهای مناسب، چکمه، ظروف حمل و تانکر مجهز به اکسیژن فراهم شد تا ماهیها تا رسیدن به محل رهاسازی دچار آسیب نشوند.
کرمانی خاطرنشان کرد: دیروز جمعه بخشی از عملیات انجام و ماهیها در سد آبشار رهاسازی شدند. با توجه به وسعت بستر رودخانه، عملیات امروز شنبه و روزهای آینده ادامه خواهد داشت و امیدواریم تعداد زیادی از ماهیها نجات یابند.
وی در پاسخ به بازههای شناساییشده ماهیهای گرفتار گفت: وضعیت بسیار متغیر است. در نقاطی که عمق آب زیاد است امکان مشاهده مستقیم کمتر است و در نقاط کمعمق نیز باید با احتیاط عمل کرد. تیمها با همکاری شیلات به صورت مرحلهای پیش میروند و نمونهبرداری انجام میشود.
سرپرست اداره کل حفاظت محیطزیست استان اصفهان تأکید کرد: پیگیر مدیریت یکپارچه حوضه زایندهرود هستیم. بهترین راهکار این است که جریان حداقلی آب در رودخانه به صورت دائمی برقرار باشد تا دیگر شاهد تکرار چنین تلفاتی با هر بار باز و بسته شدن آب نباشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۹۴ روز جریان آب در بستر رودخانه زایندهرود در اصفهان، از بامداد ۱۵ شهریور با کاهش حجم خروجی از سد، آب بر پایین دست بسته شد. صدها و شاید هزاران ماهی و بچه ماهی در پی بسته شدن آب در بستر رودخانه زاینده رود تلف شدند یا در ماندابهای کف رودخانه گرفتار شدند و برای زیستن تقلا میکنند.
بعد از ظهر دیروز جمعه ۲۰ شهریور ماه، نخستین مرحله از عملیات نجات ماهیان گرفتار در بستر زاینده رود در بازه پل شهرستان تا سد آبشار انجام شد.
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