به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کشاورز از ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: این تصمیم با هدف تأمین اولویت‌های مصرف داخلی، مدیریت عرضه و جلوگیری از نوسانات قیمتی در بازار اتخاذ شده است.

وی با اشاره به مصوبات کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی کشور، افزود: ممنوعیت صادرات این محصولات در راستای مدیریت بازار و مقابله با نوسانات قیمتی ناشی از چالش‌های تولید، شرایط محیطی و مخاطرات بین‌المللی اعمال شده است.

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس تصریح کرد: این محدودیت صادراتی صرفاً شامل محصولات تولیدشده در فضای باز و با شرایط تعیین‌شده است و گوجه‌فرنگی تولیدشده در گلخانه‌ها مشمول این ممنوعیت نمی‌شود.

کشاورز ادامه داد: این تفکیک با هدف حمایت از زنجیره تولید گلخانه‌ای و جلوگیری از تأثیرگذاری محدودیت‌های صادراتی بر سودآوری تولیدکنندگان این بخش انجام شده است.

تنظیم عرضه برای کنترل قیمت‌ها

وی مدیریت خروج محصولات صیفی در مقاطع حساس را یکی از ابزارهای تنظیم بازار دانست و بیان کرد: کنترل عرضه این محصولات می‌تواند از افزایش قیمت در سبد مصرفی خانوار جلوگیری کرده و فشار بر زنجیره تأمین را در شرایط بحرانی کاهش دهد.

کشاورز با اشاره به جایگاه سیب‌زمینی و پیاز در سبد غذایی خانوار ایرانی گفت: این محصولات از کالاهای پایه و مؤثر در امنیت غذایی محسوب می‌شوند و مدیریت عرضه آنها در داخل کشور برای جلوگیری از ایجاد شکاف میان تولید و مصرف ضروری است.

تلاش برای حفظ تعادل میان تولیدکننده و مصرف‌کننده

مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس عنوان کرد: سیاست اعمال محدودیت صادرات با هدف ایجاد تعادل میان منافع تولیدکنندگان و حقوق مصرف‌کنندگان و در چارچوب پایداری زنجیره ارزش کشاورزی اجرا می‌شود.

وی افزود: مدیریت عرضه و جلوگیری از خروج بی‌رویه محصولات در زمان نیاز بازار داخلی می‌تواند از شکل‌گیری نوسانات شدید قیمتی و آسیب به سلامت اقتصادی بخش کشاورزی جلوگیری کند.

کشاورز در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در راستای اجرای این مصوبه، جریان عرضه و تردد محصولات مشمول ممنوعیت را در سطح استان پایش و بر آن نظارت می‌کند تا از خروج این محصولات به بازارهای صادراتی جلوگیری شود.