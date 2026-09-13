 برداشت ۲۵۵ هزار تن شلتوک از شالیزارهای بابل

رحیم شهیدی‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پایان برداشت برنج در شهرستان بابل اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، مجموع اراضی زیر کشت برنج این شهرستان به ۴۵ هزار و ۵۰ هکتار رسید که بخش عمده آن به ارقام محلی اختصاص داشت.

وی افزود: از مجموع اراضی زیر کشت برنج، ۴۰ هزار و ۲۵۳ هکتار به ارقام محلی و چهار هزار و ۷۹۷ هکتار به ارقام پرمحصول اختصاص داشت و عملیات برداشت محصول در تمامی این اراضی با موفقیت به پایان رسید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل با اشاره به توسعه مکانیزاسیون در فرآیند برداشت برنج تصریح کرد: بیش از ۹۹.۹ درصد عملیات برداشت در شالیزارهای بابل به صورت مکانیزه انجام شده است که این میزان معادل حدود ۴۵ هزار هکتار از اراضی زیر کشت برنج است.

شهیدی‌پور، افزایش استفاده از ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی را از عوامل مؤثر در کاهش هزینه و سختی کار کشاورزان دانست و ادامه داد: توسعه مکانیزاسیون علاوه بر تسریع عملیات برداشت، می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و مدیریت بهتر زمان کشت و برداشت داشته باشد.

وی درباره میزان تولید برنج در سال زراعی جاری نیز گفت: در مجموع ۲۵۵ هزار تن شلتوک از شالیزارهای شهرستان بابل برداشت شد که پس از انتقال به واحدهای شالیکوبی و انجام فرآیند تبدیل، حدود ۱۴۶ هزار تن برنج سفید به دست آمد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل همچنین بر ضرورت مدیریت بقایای گیاهی پس از برداشت برنج تأکید کرد و گفت: پایان برداشت محصول به معنای پایان فعالیت کشاورزی نیست و نحوه مدیریت کاه و کلش باقی‌مانده در مزارع، تأثیر مستقیمی بر کیفیت خاک و عملکرد کشت‌های بعدی دارد.

شهیدی‌پور با بیان اینکه سوزاندن بقایای گیاهی می‌تواند پیامدهای نامطلوب زیست‌محیطی و کشاورزی به همراه داشته باشد، افزود: کشاورزان می‌توانند با استفاده از کمباین‌های مجهز به خردکن، بازگرداندن بقایای گیاهی به خاک و تولید کمپوست، ضمن جلوگیری از آلودگی محیط زیست، به حفظ مواد آلی خاک و کاهش هزینه‌های تولید کمک کنند.

وی با قدردانی از تلاش شالیکاران بابلی در فصل زراعی جاری خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از اقتصاد و معیشت روستاییان شهرستان بابل به فعالیت‌های کشاورزی و به ویژه تولید برنج وابسته است و ارتقای بهره‌وری، توسعه روش‌های علمی، گسترش مکانیزاسیون و مدیریت صحیح منابع و اراضی از اولویت‌های جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدکنندگان و تقویت امنیت غذایی به شمار می‌رود.

شهرستان بابل یکی از مناطق مهم برنج‌خیز مازندران به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی آن به کشت برنج اختصاص دارد.