دوست داشتم از کلیشه دختر مثبت فاصله بگیرم؛ «اکسیر» پیشنهاد متفاوتی بود

هلیا امامی بازیگر مجموعه تلویزیونی «اکسیر» درباره نخستین مواجهه خود با فیلمنامه این اثر و دلایل پذیرفتن نقش به خبرنگار مهر گفت: پیش از این، سریال «لالایی» را با گروه احمد درویشعلیپور که الان کارگردان «اکسیر» است و خود داریوش فرضیایی کار کرده بودم و تجربه بسیار خوبی از حضور در کنار این گروه داشتم و از این حیث از پیشنهاد بازی در این سریال استقبال کردم.
وی افزود: اعضای این تیم سالهاست در کنار یکدیگر فعالیت میکنند و از دوران «محله گل و بلبل» تا امروز همکاریشان ادامه داشته است. به همین دلیل، زبان و نگاه یکدیگر را بهخوبی میشناسند و این هماهنگی و حرفهایبودن، خیلی زود به بازیگری که وارد گروه میشود نیز منتقل میشود. وقتی درویشعلیپور برای دومین همکاری با من تماس گرفت بسیار خوشحال شدم. دعوت دوباره یک گروه برای من معنای ویژهای دارد چون نشان میدهد تجربه قبلی، همکاری موفق و رضایتبخشی بوده است. به همین دلیل، حضور دوباره در کنار این گروه برایم باعث افتخار بود.
امامی درباره نخستین نکتهای که در فیلمنامه توجهش را جلب کرد، توضیح داد: وقتی فیلمنامه به دستم رسید، اولین نکته جالب برایم نام شخصیت بود؛ کاراکتری به نام «هلیا». پیش از این کمتر دیده بودم که شخصیتی در یک سریال تلویزیونی یا اثری در شبکه نمایش خانگی این نام را داشته باشد. با توجه به آشنایی قبلیام با گروه و اینکه محمد درویشعلیپور نویسنده اثر و برادر کارگردان سریال است، این انتخاب نام حس نزدیکی بیشتری میان من و پروژه ایجاد کرد انگار من هم به بخشی از خانواده این گروه تبدیل شده بودم.
وی با اشاره به انگیزه اصلیاش برای پذیرفتن نقش گفت: نقشهایی که پیشتر به من پیشنهاد میشد، اغلب متعلق به دخترانی بسیار آرام، مثبت و عاطفی بود. مدتها دوست داشتم از این تصویر فاصله بگیرم و فرصتی پیدا کنم تا نشان دهم، میتوانم خارج از این کلیشه نیز بازی کنم. وقتی شخصیت «هلیا» را خواندم، متوجه شدم ظرفیت زیادی برای پرداخت و بازی دارد به همین دلیل خیلی زود به کارگردان گفتم که در کنارشان خواهم بود.
کارگردان خواست هلیا کمی حرصدرآور، متفاوت و گاهی روی اعصاب باشد
بازیگر «اکسیر» درباره نگاه کارگردان به شخصیت هلیا عنوان کرد: جالب بود که نظر کارگردان نیز به خواسته من نزدیک بود. او معتقد بود هلیا باید کمی حرصدرآور، متفاوت و گاهی روی اعصاب باشد؛ نامزدی که رفتار، لحن و حتی حرکات دستش ویژگیهای مخصوص به خود را دارد. چند جلسه درباره شخصیت صحبت کردیم تا به شکل نهایی آن رسیدیم.
امامی درباره جایگاه این شخصیت در داستان «اکسیر» بدون اشاره مستقیم به جزئیات قصه بیان کرد: از قسمتهای پیش رو تا پایان سریال، شخصیت هلیا بسیار پررنگتر میشود و میتوان گفت بهنوعی به نجاتدهنده دیگر شخصیتها تبدیل خواهد شد. او تا اینجا بسیار آرام و بدون هیاهو وارد داستان شده و مخاطب بیشتر حساسیتها و گیرهایش را در رابطه با پیروز دیده است اما بهتدریج ابعاد تازهای از شخصیت و تأثیرش بر قصه آشکار میشود.
وی با اشاره به بازخورد مخاطبان نسبت به رفتارهای هلیا عنوان کرد: بخشهایی از گفتگوهای تلفنی هلیا و پیروز و گیرهایی که هلیا به او میدهد، مورد توجه قرار گرفته و در فضای مجازی بازنشر شده است. جالب اینکه بسیاری از آقایان این سکانسها را برای همسرانشان فرستادهاند. همین ارتباط مخاطب با جزئیات رفتار شخصیت برای من اتفاق جذابی است.
این بازیگر درباره میزان وفاداری خود به متن توضیح داد: شخصیت هلیا از روحیه واقعی من فاصله زیادی داشت. من در زندگی شخصی چنین رفتارهایی ندارم و مدام نمیگویم اگر در مرکز توجه نباشم، یک رابطه را تمام میکنم. هنگام تحلیل نقش به این نتیجه رسیدم که احتمالاً این رفتارها از خلأهایی درونی میآید و هلیا با چنین واکنشهایی میخواهد مورد توجه قرار بگیرد.
امامی در پایان از همکاری با میرطاهر مظلومی بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در شکلگیری نقش یاد کرد و گفت: میرطاهر مظلومی پارتنری بسیار همراه و بازیگری فوقالعاده حرفهای است. بازی مقابل او صرفاً اجرای نقش نیست و حس را بهدرستی به بازیگر مقابل منتقل میکنند.
سریال «اکسیر» روزهای فرد ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می شود و داریوش فرضیایی بازیگر نقش اصلی آن است.
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