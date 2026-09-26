«اکسیر» یک کمدی فانتزی و آموزشی است؛ نقشم بیشتر اکت دارد تا دیالوگ

محمدرضا داوودنژاد درباره تجربه حضورش در سریال «اکسیر» به کارگردانی و نویسندگی برادران درویشعلی پور به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در ظاهر یک اثر کمدی فانتزی و خانوادگی است، اما در لایه‌های زیرین خود به موضوعاتی مانند ترس انسان از گذر زمان و دیگر دغدغه‌های انسانی می‌پردازد.

وی ادامه داد: من هنوز فرصت نکرده‌ام کار را کامل ببینم، اما مطمئن هستم احمد درویشعلی پور کار را به خوبی اجرا کرده و کارگردانی درستی داشته است. دلیل اصلی حضور من در این پروژه، خود کارگردان و نویسنده آن بود چراکه هر ۲ از انسان‌های ارزشمند و هنرمندان توانمند هستند.

این بازیگر درباره نقش خود در «اکسیر» توضیح داد: در این مجموعه نقش خاصی از نظر دیالوگ ندارم و شخصیتی هستم که بیشتر با اشاره و رفتار، کارهایش را پیش می‌برد. همین موضوع برای من جذاب بود، چون نیاز داشت احساس و مفهوم بدون تکیه بر کلام به مخاطب منتقل شود.

داوودنژاد با اشاره به همکاری دوباره با عوامل حوزه کودک و نوجوان بیان کرد: درویشعلی پور ارتباط بسیار خوبی با بازیگران برقرار می‌کند و به شکلی دقیق آنها را برای رسیدن به نقش هدایت می‌کند. تجربه همکاری با او برای من لذت‌بخش است، چراکه شناخت خوبی از دنیای کودک و نوجوان دارد.

وی با اشاره به تجربه بازی در یکی از آثار پیشین این کارگردان گفت: در یکی از کارها نقش گرگی را بازی کردم که گوشت‌خواری را کنار گذاشته بود. همین ویژگی‌های متفاوت شخصیت، آن را برای من به یک تجربه جذاب تبدیل کرد. وقتی یک کاراکتر را می‌پذیرید، باید با آن زندگی کنید و فقط ظاهر نقش را اجرا نکنید.

این بازیگر با اشاره به اهمیت روش‌های بازیگری اضافه کرد: من بازیگری را با نگاه استانیسلاوسکی آغاز کردم، روشی که تأکید دارد بازیگر باید با نقش زندگی کند. وقتی قرار است شما زندگی یک شخصیت دیگر را تجربه کنید، موضوع فقط گفتن دیالوگ نیست بلکه باید جهان آن شخصیت را درک کنید.

داوودنژاد درباره ضرورت تولید آثار خانوادگی در تلویزیون گفت: ما به چنین آثاری خیلی نیاز داریم. وقتی یک مجموعه بتواند کودک، نوجوان و والدین را کنار هم پای تلویزیون بنشاند و برای همه آنها حرفی داشته باشد، اتفاق ارزشمندی رخ داده است.

وی ادامه داد: تلویزیون یکی از فضاهایی است که کودکان می‌توانند در کنار سرگرمی، درباره زندگی یاد بگیرند. آموزش الفبای زندگی شاید مهم‌تر از بسیاری از آموزش‌های دیگر باشد و «اکسیر» تلاش می‌کند این مفاهیم را در دل قصه منتقل کند.

این بازیگر پیشکسوت تأکید کرد: آموزش غیرمستقیم در فیلم و سریال کار بسیار سختی است. اینکه بخواهید اخلاق، سبک زندگی و مفاهیم انسانی را بدون شعار دادن منتقل کنید، نیاز به شناخت دقیق مخاطب دارد.

داوودنژاد درباره پیامی که دوست دارد به نسل کودک و نوجوان منتقل کند، اظهار کرد: مهم‌ترین چیزی که بچه‌ها باید از کودکی یاد بگیرند، معرفت، عشق و مرام است. آدمی که با معرفت و با مرام باشد، نمی‌تواند مسیر زندگی‌اش را با نامردی و آسیب رساندن به دیگران جلو ببرد.

وی افزود: اگر کودکان از همان سال‌های ابتدایی زندگی این مفاهیم را یاد بگیرند، در آینده انسان‌هایی خواهند شد که انرژی مثبت به جامعه منتقل می‌کنند. بچه‌ها امروز بسیار حساس و آگاه هستند و باید برای آنها محتوایی تولید شود که اثر مثبت داشته باشد.

این بازیگر با اشاره به نگاه روان‌شناختی «اکسیر» به مخاطب کودک و نوجوان گفت: به نظرم این مجموعه تلاش کرده به تأثیر هر جمله و هر رفتار روی مخاطب فکر کند. در حال عادی هم نویسنده‌ای که برای کودک و نوجوان می‌نویسد، باید مطالعه زیادی داشته باشد تا بتواند نگاه درستی را در فیلمنامه به کودکان انتقال دهد.