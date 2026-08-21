بازگشت پورنگ پس از ۵ سال به سیما؛ تنابنده ساخت «پایتخت» را تکذیب کرد؟

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه مؤذن؛ «هفت روز سیما» عنوان بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز جمعه ۳۰ مرداد می‌توانید با شماره ۲۵۲ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ تنابنده، پایتخت و روایتی تکراری از تکذیب

چندی پیش مهدی نقویان رئیس سیمافیلم درباره ساخت «پایتخت» در نشست خبری این مرکز توضیحاتی ارائه و عنوان کرد که «پایتخت ۸» با حساسیت های مختلف دارد، کار می شود. محسن تنابنده نکته هایی دارد، دغدغه هم دارد و علاقه مند است که فصل جدید به تولید برسد. احتمالا امسال فیلمنامه وارد نگارش می شود.

اما به فاصله چند روز محسن تنابنده که نقش مهمی در تولید این سریال دارد سخنان رئیس سیمافیلم را تکذیب کرد و در گفتگویی ساخت فصل هشتم را فاقد مبنا خواند و اولویت‌های کنونی تلویزیون را بیشتر سیاسی دانست تا سرگرم‌کننده. تنابنده تأکید کرد که هیچ اقدام عملی از سوی سازمان برای این پروژه انجام نشده است.

آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، تکرار الگویی است که پیش‌تر هم در مورد این مجموعه دیده بودیم. تنابنده، هم‌چنان که با صداوسیما همکاری دارد، گاه در موضعی انتقادی ظاهر می‌شود.

البته نباید از یاد برد که «پایتخت» برای هر ۲ طرف اهمیت زیادی دارد و یک بازی برد برد بوده است. تلویزیون به سریالی نیاز دارد که مخاطب گسترده‌ای را با خود همراه کند و هر بار رکورد مخاطب تلویزیون با این سریال افزایش یافته و جا به جا شده است، از طرف دیگر در طول این سال‌ها «پایتخت» باعث محبوبیت و دیده شدن بازیگران و عوامل این مجموعه شده و از نظر مالی هم برای هر دوطرف ماجرا افزوده زیادی داشته است.

در چنین فضایی، این رفت و برگشت‌های رسانه‌ای شاید بخشی از فرایند طبیعی چانه‌زنی و روشن کردن انتظارات باشد، نه الزاماً تنشی بی‌نتیجه.

در نهایت، آنچه برای مخاطب و اهالی رسانه باقی می‌ماند، سرگردانی میان اخبار تأیید و تکذیب‌شده است. شاید بهتر باشد به جای حدس و گمان درباره نیات، منتظر اقدام عملی و اعلام شفاف طرفین ماند. تا وقتی دوربین روشن نشود و قصه‌ای نوشته نشود، روشن شدن تکلیف این مجموعه همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

سریال «اکسیر»؛ روزنه امید در تاریکی تولید کودک

پس از چند سالی انتظار، بالاخره تلویزیون با یک اثر نمایشی جدی برای کودکان به خانه ها بازمی‌گردد. سریال «اکسیر» با بازی داریوش فرضیایی، نه فقط به خاطر نام عموپورنگ که به دلیل استانداردهای فنی و کست حرفه ای، نویدبخش تحولی در تولیدات کودک و نوجوان است. این اثر که با دکوراسیون خاص و پر رنگ و لعاب ساخته شده، نشان می‌دهد هنوز هم می‌توان برای مخاطب خردسال، اثری متفاوت و باکیفیت تولید کرد.

بازگشت فرضیایی بعد از پنج سال دوری، بیش از هر چیز یادآور خلأ بزرگی در تلویزیون است؛ خلأیی که با غیبت چهره های محبوب و تولیدات کمدی و سرگرم کننده برای کودکان، عمیق‌تر شده بود. حالا او با متنی صادقانه، از سختی های ساخت سریال در روزهای پرغم گفته است.

فرضیایی در بخشی از متن خود برای این سریال نوشته است: این سریال را سال گذشته، در سخت‌ترین روزهای زندگی‌ام و هم‌زمان با بیماری مادرم، جلوی دوربین بردم. دلم پر از غم بود و چشم‌هایم گاهی پر از اشک، اما به عشق شما می‌خندیدم.

امروز مادرم نیست که این سریال را ببیند، اما مطمئنم اگر شما بخندید و شاد شوید، روح او هم شاد خواهد شد.

متأسفانه در سال های اخیر، تولیدات کودک به حاشیه رانده شده و جز چند برنامه ساده و تکراری، اثری درخور توجه ندیده ایم. «اکسیر» می تواند آغازگر جریانی باشد که بار دیگر مدیران را به اهمیت این حوزه واقف کند.

نکته هفته؛ امید به یک الگو

بالاخره بعد از ماه ها انتظار، سریال «کنکل» به پلتفرمی دیگر واگذار شد و مخاطب می تواند پایان قصه را ببیند اما همچنان این سوال مطرح می شود که چرا سازوکاری برای پایان‌بندی برخی آثار پلتفرم ها وجود ندارد؟ در بسیاری از کشورها، قراردادهای تولید سریال شامل بندهایی برای تضمین پایان‌بندی است. اگر تهیه کننده نتواند پروژه را به سرانجام برساند، وظیفه دارد حداقل با یک فیلم تلویزیونی، فصل کوتاه یا حتی انیمیشن، خط داستانی را جمع کند.

مخاطب ایرانی حق دارد بداند سرنوشت شخصیت هایی که ماهها با آنها زندگی کرده، چه می شود.

کاش نهادهای نظارتی نوعی ضمانت اجرایی برای پایان بندی سریال ها در نظر بگیرند و اتفاقی مشابه آنچه برای «کنکل» رخ داد برای سریال های ناتمام پلتفرم ها اجرایی شود.

خبر هفته؛ سریال جدید سروش صحت

«تاکسی‌» میکروسریال ۱۲ قسمتی جدید شبکه نمایش خانگی است؛ مجموعه‌ای اپیزودیک که قرار است قصه‌های کوتاه و آدم‌های عجیب‌وغریب و آشنا را از صندلی‌های تاکسی به قاب تصویر بیاورد.

این سریال اقتباسی است از «تاکسی‌سواری» سروش صحت؛ کتابی که بیش از ۵۰ بار تجدید چاپ شده و حالا مسیرش را از کتابفروشی به قاب تصویر تغییر داده است.

مجید صالحی تهیه‌کننده و علی مصفا مشاور هنری پروژه است و فیلمنامه را صحت و ایمان صفایی نوشته‌اند و کارگردانی برعهده حسن نوری‌ ‌است.

این مجموعه پاییز عرضه می شود.