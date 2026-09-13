به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی همزمان با روز ملی سینما، با حضور در منزل داریوش ارجمند با این بازیگر پیشکسوت سینمای ایران دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار رائد فریدزاده ضمن تبریک روز ملی سینما به داریوش ارجمند بیان کرد: شما یکی از بازیگران پیشرو سینمای ایران هستید که با نقش آفرینی در آثار برجسته و خاطره انگیز در اعتلاء این سینما تاثیر به‌سزایی داشتید و ان شاءالله سایه تان بر سر فرهنگ و هنر این مملکت مستدام باشد.

رئیس سازمان سینمایی ضمن آرزوی سلامتی برای این هنرمند پیشکسوت، اظهار امیدواری کرد که تجربیات و خاطرات این هنرمند مخصوصا از همکاری با سینماگران مطرح سینمای ایران ثبت و ضبط شود.

داریوش ارجمند وضعیت این روزهایش را خوب توصیف کرد و گفت: در هر حالی شکر خدا می کنیم. تا وقتی هم که جان دارم باید برای فرهنگ این مملکت کار کنم و روزی هم که سنگین تر از قلم نتوانم چیز دیگری بلند کنم سراغ نوشتن خاطراتم بروم.

این بازیگر در روز ملی سینما با یاد درگذشتگان این هنر به ذکر خاطراتی از همکاری با ناصر تقوایی و بهرام بیضایی پرداخت و اظهار کرد: روزی که سر کار بیضایی رفتم و وقتی فیلمنامه را گرفتم، دیدم با دقت تمام دیالوگ ها، نوع لنزهای دوربین و خط کشی ریل ها را نوشته بود و تا روز آخر حتی یک پلان بیشتر از فیلمنامه نگرفت. خیلی مرد عجیب و خوبی بود و از همکاری با او کیف کردم.

وی ادامه داد: برای نقش حاجی نقدی در «سگ کشی» تست دادم و قراردادم را هم امضا نکردم. به مژده شمسایی گفتم قرارداد با آقای بیضایی امضا نمی‌کنم. این مرد ۹ سال است فیلم نساخته و شمع تولدش دستمزد من برای این فیلم است.

ارجمند که برای این نقش کوتاه در این فیلم موفق به دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر شده بود، عنوان کرد: خیلی این نقش را دوست داشتم. فقط پشت میز نشستی و امکان حرکتی وجود ندارد و فقط باید حس داشته باشی. وقتی جایزه را گرفتم روی صحنه گفتم آقای بیضایی نشان داد نقش کوتاه وجود ندارد بلکه هنرپیشه کوچک وجود دارد. بعد که خودش روی صحنه آمد جمله من را اصلاح کرد و گفت نقشی که به ارجمند دادم خیلی کوچک بود او بزرگش کرد. برایم خیلی تعریف عجیبی بود.

رئیس سازمان سینمایی هم با یاد همه بزرگان سینمای ایران گفت: این‌ها پیوند عظیمی با زبان و ادبیات داشتند و دیگر قابل تکرار نیستند.

در این دیدار همچنین سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق تماس تلفنی جویای احوال داریوش ارجمند شد.

مسعود نجفی مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی و حجت طباطبایی دستیار و مدیرکل حوزه ریاست در این دیدار فریدزاده را همراهی کردند.