حساب کاربری ویژه رسا در فضای مجازی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، حساب کاربری ویژه سامانه رسا روز گذشته ۱۸ شهریور و در آستانه روز ملی سینما با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حبیب ایلبیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، روح الله حسینی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، مسعود نجفی مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان، عباس رحیمی معاون توسعه و پشتیبانی سینما و عباس احمدی نیا مدیرعامل شرکت اندیشمند آریا رونمایی شد.
در این مراسم حبیب ایلبیگی با اشاره به تأکید ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به کلان برنامه کاربست فناوریهای نوین گفت: روند سینمای ایران (رسا) سامانهای جامع و هوشمند برای تحلیل رفتار مخاطبان و پایش دادههای فروش و اکران سینمای ایران با رویکرد تصمیمگیری داده محور است که بر پایه سه شاخص کلیدی شامل سینما، مخاطب و فیلم طراحیشده است که با تجمیع و تحلیل دادههای مرتبط با این سه محور، تصویری دقیق و یکپارچه از وضعیت اکران و عملکرد سینمای کشور ارائه میدهد.
در ادامه عباس احمدی نیا مدیرعامل شرکت اندیشمند آریا نیز در خصوص ظرفیتهای این حساب کاربری ویژه گفت: درواقع حساب کاربری ویژه بهنوعی دستیار رسا به شمار میرود که آمار و اطلاعات اکران سینمای ایران، بر پایه دادههای سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران (سمفا) را در سریعترین زمان ممکن در اختیار علاقهمندان بهویژه خبرنگاران، پژوهشگران و محققان سینما قرار میدهد.
وی همچنین با اشاره به ویژگیهای این حساب کاربری نیز عنوان کرد: این حساب کاربری توسط نرمافزار کنترل و مدیریت بر ۸ بخش آمار فروش روزانه، فیلمهای در حال اکران، فیلمهای پرمخاطب، آمار فروش فیلمها، آمار هفتگی سینماها، ۴۰ سینمای پرمخاطب، هنرمندان روی پرده و جستجوی هنرمندان آمادهشده است که علاقهمندان میتوانند با فعالسازی هر بخش دادهها و جزئیات بهروزی را دریافت کنند.
علاقهمندان میتوانند برای استفاده از این حساب کاربری به آدرس @rasacsbot مراجعه کنند.
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