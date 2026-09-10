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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۱

حساب کاربری ویژه رسا در فضای مجازی رونمایی شد

حساب کاربری ویژه رسا در فضای مجازی رونمایی شد

در آستانه روز ملی سینما حساب کاربری ویژه سامانه رسا در فضای مجازی با حضور رئیس سازمان سینمایی و مدیرعامل موسسه سینماشهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، حساب کاربری ویژه سامانه رسا روز گذشته ۱۸ شهریور و در آستانه روز ملی سینما با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر، روح الله حسینی معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، مسعود نجفی مشاور رئیس و مدیرکل روابط عمومی سازمان، عباس رحیمی معاون توسعه و پشتیبانی سینما و عباس احمدی نیا مدیرعامل شرکت اندیشمند آریا رونمایی شد.

در این مراسم حبیب ایل‌بیگی با اشاره به تأکید ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به کلان برنامه کاربست فناوری‌های نوین گفت: روند سینمای ایران (رسا) سامانه‌ای جامع و هوشمند برای تحلیل رفتار مخاطبان و پایش داده‌های فروش و اکران سینمای ایران با رویکرد تصمیم‌گیری داده محور است که بر پایه سه شاخص کلیدی شامل سینما، مخاطب و فیلم طراحی‌شده است که با تجمیع و تحلیل داده‌های مرتبط با این سه محور، تصویری دقیق و یکپارچه از وضعیت اکران و عملکرد سینمای کشور ارائه می‌دهد.

در ادامه عباس احمدی نیا مدیرعامل شرکت اندیشمند آریا نیز در خصوص ظرفیت‌های این حساب کاربری ویژه گفت: درواقع حساب کاربری ویژه به‌نوعی دستیار رسا به شمار می‌رود که آمار و اطلاعات اکران سینمای ایران، بر پایه داده‌های سامانه مدیریت فروش و اکران سینمای ایران (سمفا) را در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار علاقه‌مندان به‌ویژه خبرنگاران، پژوهشگران و محققان سینما قرار می‌دهد.

وی همچنین با اشاره به ویژگی‌های این حساب کاربری نیز عنوان کرد: این حساب کاربری توسط نرم‌افزار کنترل و مدیریت بر ۸ بخش آمار فروش روزانه، فیلم‌های در حال اکران، فیلم‌های پرمخاطب، آمار فروش فیلم‌ها، آمار هفتگی سینماها، ۴۰ سینمای پرمخاطب، هنرمندان روی پرده و جستجوی هنرمندان آماده‌شده است که علاقه‌مندان می‌توانند با فعال‌سازی هر بخش داده‌ها و جزئیات به‌روزی را دریافت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده از این حساب کاربری به آدرس @rasacsbot مراجعه کنند.

کد مطلب 6943362
ندا زنگینه

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