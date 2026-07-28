به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از اجرای طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» روز دوشنبه ۵ مرداد در موزه سینما برگزار شد.
در این مراسم افرادی همچون رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، بهروز شعیبی مدیر انجمن سینمای جوانان، حبیب ایل بیگی مدیرعامل سینماشهر، همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما، ابراهیم عامریان، روح الله حسینی، مهدی کرمپور، مریم پیرکاری مدیرعامل موسسه تصویرشهر، کاظم دانشی، منوچهر شاهسواری، محمد شایسته، محمد احمدی، داریوش باباییان، سید ضیا هاشمی، علی قائم مقامی، سجاد نوروزی، مجید شیخ الاسلام، محمد طیب، سعید خانی، سیدجواد هاشمی، سعید الهی و ... حضور داشتند.
محمدرضا مقدسیان اجرای برنامه را برعده داشت
«تسهیم از مبدأ» آغاز فصلی تازه در اقتصاد سینمای ایران
در ابتدای این مراسم حبیب ایل بیگی مدیرعامل موسسه سینماشهر صحبتهایش را با یادی از رهبر شهید و شهدای جنگ اخیر آغاز کرد و گفت: امروز برای مدیریت سینمای ایران و خانواده بزرگ سینمای کشور، روزی مهم و ماندگار است. اجرای رسمی این طرح، صرفاً استقرار یک سازوکار مالی جدید نیست؛ بلکه آغاز فصلی تازه در حکمرانی هوشمند اقتصاد سینمای ایران است؛ دستاوردی که حاصل همدلی، اعتماد و همکاری سازمان سینمایی، صنوف، سینماداران، تهیهکنندگان، دفاتر پخش و همه فعالان این عرصه است.
مدیرعامل موسسه سینماشهر عنوان کرد: آنچه امروز به بهرهبرداری میرسد، الگویی نوین در مدیریت اقتصاد سینماست؛ الگویی که بر شفافیت، اعتماد متقابل، انضباط مالی و بهرهگیری از فناوریهای نوین استوار است. بیتردید، تقویت اعتماد میان حلقههای زنجیره اکران، امنیت سرمایهگذاری را افزایش میدهد، بازگشت سرمایه را تسریع میکند و زمینه پویایی و رونق هرچه بیشتر سینمای ایران را فراهم میکند.
سپس همایون اسعدیان مدیرعامل خانه سینما بیان کرد: یادی میکنم از اکبر عبدی که هم بازیگر و هم انسان نازنینی بود. ما فقط یک بازیگر را از دست ندادیم بلکه یک پدیده از دست دادیم. در این مدت بسیار فکر کردم و هیچ بازیگری بین بزرگان سینما را به یاد نیاوردم که در حد اکبر عبدی تنوع نقش داشته باشد. این میزان تنوع نقش فقط از یک پدیده برمیآید.
وی در ادامه عنوان کرد: من سالها در شورای صنفی بودم و میدانم موانع این طرح چه چیزهایی بود. از برکات این طرح همین بس که آقای شایسته به من گفتند صبح پول به حسابش آمده و کار را شروع کرده است. قطعا این طرح تاثیرگذار خواهد بود و مطمئنم در چرخه تولید نقش به سزایی خواهد داشت و به تهیهکنندگان دلگرمی میدهد.
سیدضیا هاشمی رئیس جامعه صنفی تهیه کنندگان در ادامه گفت: اجرای این طرح کار خیلی بزرگی بود. واقعیت این است که سینمادار به این راحتی پول به کسی نمیدهد. در زمان کرونا کسی پول به کسی نداد و حتی همین الان هم پس از جنگ سینماداران پول بسیار کمی به تهیهکننده دادهاند. امروزه این کار باید انجام میشد و شکر خدا به نتیجه نشست.
باید بیشتر به فکر معیشت سینما باشیم
منوچهر شاهسواری تهیهکننده سینما به عنوان سخنران بعدی مراسم بیان کرد: دوستان ما در شورای صنفی و سازمان سینمایی با جدیت پیگیر این موضوع بودند. این اقدام باید مقدمهای برای سامانبخشی به اقتصاد آشفته سینمای ایران باشد؛ اقتصادی که بخش مهمی از مشکلات آن ریشه در کاستیها و نابسامانیهای اقتصاد کلان کشور دارد. با توجه به تورم روزانه و حتی ساعتی، افزایش هزینههای تولید امری اجتنابناپذیر است. با این حال، اگر بخواهیم به اصلاح اقتصاد سینما بپردازیم، همچنان با موانع متعددی در داخل و خارج از این حوزه مواجه هستیم. از سوی دیگر، تحولات فناوری نیز شرایط تازهای را پیش روی صنعت سینما قرار داده و ضرورت بازنگری در ساختار اقتصادی آن را بیش از گذشته آشکار کرده است.
وی در پایان تاکید کرد: اگر نتوانیم ماهیت تغییرات و تحولات اخیر در صنوف سینمایی را بهدرستی درک کنیم، متحمل زیان خواهیم شد. همین طرح نیز نشاندهنده اهمیت و ارزش سینما و جایگاه آن است. باید از این اتفاق استقبال کرد، اما در عین حال نباید از مسائل اساسی غافل شویم. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است به معیشت و آینده سینما بیندیشیم؛ چراکه سینمای ایران با تهدیدهای جدی روبهرو است.
علی سرتیپی تهیهکننده، پخشکننده و سینمادار، با قدردانی از شورای صنفی و سازمان سینمایی، گفت: اکنون سینمای ایران در شرایط بسیار دشواری قرار دارد. تجهیزات سینما، از دستگاه آپارات گرفته تا صندلیهای سالن، به مرور زمان مستهلک میشوند، اما هیچکس هیچ کمکی برای نوسازی آنها نمیکند. از مسئولان خواهش میکنم در زمینه تولید، سالنسازی و تقویت زیرساختهای اقتصادی این حوزه چارهاندیشی شود.
روحالله حسینی، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، در ادامه مراسم اظهار کرد: اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» را باید گامی بزرگ برای سینمای ایران دانست، زیرا صرفاً تغییری در شیوه پرداخت نیست، بلکه تلاشی برای عبور از اقتصاد مبتنی بر تسویه به سمت اقتصادی مبتنی بر جریان مستمر مالی است.
سپس مهدی کرمپور دبیر شورای صنفی نمایش، با اشاره به اهمیت شفافیت در اقتصاد سینما گفت: اگر در دهه ۹۰ گفته میشد «دانایی قدرت است»، امروز باید گفت «شفافیت قدرت است». هرچه شفافیت بیشتر باشد، همه فعالان این حوزه از آن منتفع خواهند شد. اکنون که سامانه سمفا راهاندازی شده، میزان فروش فیلمها بهصورت شفاف مشخص است و درآمدها نیز همان شب میان ذینفعان تقسیم میشود؛ موضوعی که بسیاری از اختلافات میان تهیهکنندگان و سینماداران را برطرف خواهد کرد. همین شفافیت نشان میدهد که همه ما برای اعتلای سینمای ایران فعالیت میکنیم.
در ادامه این نشست، مرتضی شایسته، رئیس انجمن پخشکنندگان سینما، نیز با گرامیداشت یاد اکبر عبدی گفت: اعتقاد من این است که سامانه فروش نباید دست اشخاص باشد بلکه باید زیر نظر شورای صنفی نمایش و خانه سینما اداره شود. برخی تصور میکنند سامانه فروش محلی برای کسب درآمد است، در حالی که چنین نیست و هدف اصلی آن ایجاد شفافیت، نظم و اعتماد در چرخه اکران و فروش فیلمهاست.
حبیب اسماعیلی تهیهکننده سینما، در ابتدای سخنان خود یاد اکبر عبدی را گرامی داشت و با اشاره به مشکلات قدیمی نظام پرداخت در سینمای ایران گفت: انصافاً بسیاری از سینماداران مطالبات را بهموقع پرداخت میکردند، اما همواره در فرآیند دریافت پول با مشکلاتی روبهرو بودیم. تصور میکنم سینماداران نیز از این وضعیت رضایت نداشتند، زیرا ساماندهی چرخه مالی در نهایت به افزایش فروش فیلمها و رونق تولید سینما کمک خواهد کرد.
شکلگیری صحیح زنجیره اقتصادی و صنعتی سینما مهمترین مسئله است
در ادامه این مراسم، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، با اشاره به اجرای طرح «تسهیم از مبدأ» اظهار کرد: امروز روز مهمی برای سینمای ایران است. شاید این اتفاق امروز به ثمر رسیده باشد، اما تحقق آن حاصل سالها تلاش و پیگیری است. طی سالهای گذشته چندین بار تا آستانه اجرای این طرح پیش رفتیم، اما هر بار به دلایلی به نتیجه نرسید.
وی افزود: در روزهای نخست حضور در سازمان سینمایی تأکید کردیم که مهمترین مسئله، شکلگیری صحیح زنجیره اقتصادی و صنعتی سینماست. اگر اجزای این زنجیره بهدرستی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، چرخه اقتصاد سینما نیز منسجم، پایدار و کارآمد خواهد شد و خوشبختانه امروز بخشی از این هدف محقق شده است.
فریدزاده با بیان اینکه اجرای این طرح آثار مثبتی در اقتصاد سینما خواهد داشت، گفت: شفافیت، همافزایی، جذب سرمایه و افزایش بهرهوری تولید از مهمترین دستاوردهای این طرح است. گروههای تولید نیز میتوانند با اتکا به بودجهای که در اختیار دارند، برنامهریزی دقیقتری برای انتخاب بازیگران، عوامل و مراحل تولید داشته باشند. همچنین این طرح، چرخه اقتصادی سینما را پیشبینیپذیرتر میکند و امکان برنامهریزی دقیقتر را برای فعالان این حوزه فراهم میآورد.
رئیس سازمان سینمایی تأکید کرد: نباید دغدغههای بهحق سینماداران را به این برداشت تقلیل داد که آنها تمایلی به پرداخت مطالبات ندارند. دوستان ما متعهدانه پای توافقات خود ایستادند و جا دارد از صنف سینماداران بابت همراهیشان قدردانی کنم.
فریدزاده در پایان تاکید کرد: مهمترین دستاورد این تجربه آن بود که نشان داد هر زمان اراده مشترکی میان صنوف سینمایی شکل بگیرد و نهادهای دولتی نیز در کنار آنها قرار بگیرند، تحقق اهداف بزرگ دور از دسترس نخواهد بود.
در پایان این مراسم، رائد فریدزاده، منوچهر شاهسواری، ضیا هاشمی، مرتضی شایسته، حبیب ایلبیگی و روحالله حسینی با حضور روی صحنه از مهدی کرمپور رئیس شورای صنفی نمایش، محمد ساسان نماینده مؤسسه بهمن سبز، اصغر نعیمی نماینده کانون کارگردانان، سعید خانی نماینده انجمن پخشکنندگان سینما و محمد صابری نماینده انجمن سینماداران تجلیل کردند.
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