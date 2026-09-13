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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

قلم‌زنی هنرمند کبودراهنگی به موزه آستان قدس رضوی اهدا می‌شود

قلم‌زنی هنرمند کبودراهنگی به موزه آستان قدس رضوی اهدا می‌شود

همدان- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کبودراهنگ از ساخت یک تابلوی قلم‌زنی با موضوع «ضامن آهو» خبر داد و گفت: این اثر پس از تکمیل به موزه آستان قدس رضوی اهدا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غلامی ظهر یکشنبه اظهار کرد: مهدی حاصلی‌گلزار از هنرمندان فعال شهرستان کبودراهنگ در حال اجرای تابلویی بر روی صفحه برنجی با طرح «ضامن آهو» اثر استاد محمود فرشچیان است.

وی با ارائه مشخصات فنی این اثر افزود: این تابلو با ابعاد ۱۲۰ در ۷۰ سانتی‌متر و وزن تقریبی ۸ کیلوگرم طراحی شده است و براساس آخرین بررسی‌ها تاکنون ۷۰ درصد از عملیات قلم‌زنی این اثر در دو ماه گذشته انجام شده و پیش‌بینی می‌شود مراحل نهایی شامل پرداخت و آماده‌سازی در یک ماه آینده به پایان برسد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کبودراهنگ با اشاره به سوابق هنری حاصلی‌گلزار در خلق آثار مذهبی، بیان کرد: این هنرمند پیش‌تر تابلوی قلم‌زنی با موضوع «عصر عاشورا» را نیز به حرم مطهر حضرت ابوالفضل (ع) اهدا کرده بود.

وی تاکید کرد: اهدای این اثر به موزه آستان قدس رضوی علاوه بر جنبه‌های معنوی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های هنری و توانمندی هنرمندان صنایع‌دستی شهرستان کبودراهنگ در سطح ملی خواهد بود.

غلامی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم تولید آثار فاخر با مضامین فرهنگی و مذهبی نشان‌دهنده پتانسیل بالای این منطقه در حوزه هنر قلم‌زنی است و حمایت از این هنرمندان نقش مهمی در صیانت از میراث فرهنگی ناملموس و توسعه صنایع‌دستی شهرستان ایفا می‌کند.

کد مطلب 6945828

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