به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران و موزه هنرهای معاصر فلسطین میزبان ۲ رویداد خوشنویسی و رونمایی از مصحف شریف خواهند بود.
در بخش رونمایی از «مصحف شریف» به قلم سید محمد موسوینسب (کاتب برجسته قرآن کریم) به خط نسخ عربی و شیوه معاصر با عیاری ممتاز و چاپ انتشارات آستان قدس رضوی رونمایی میشود.
همچنین، نمایشگاه خوشنویسی «از خاک تا افلاک» با نمایش بیش از ۱۱۰ قطعه اثر خوشنویسی بداههنگاریشده توسط استادان دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن کریم (با نقشآفرینی برجسته احمد عبدالرضایی و سایر اساتید) که در روزهای نخست دفاع حماسی خلق شدهاند، افتتاح میشود.
نمایشگاه «از خاک تا افلاک» پنجشنبه ۱۹ شهریور در موزه هنرهای معاصر فلسطین افتتاح میشود. بازدید عموم ۲۱ شهریور تا اول مهر ۱۴۰۵ (همه روزه از ساعت ۱۰ تا ۱۸، به جز پنجشنبهها و ایام تعطیل) است.
مراسم رونمایی از «مصحف شریف» نیز پنجشنبه ۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۴:۳۰ در تالار ایران فرهنگستان هنر برگزار میشود.
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