به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد مروی در دیدار اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در حرم مطهر رضوی، ضمن تسلیت ارتحال پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شهادت حضرت امام رضا (ع) و شهادت رهبر انقلاب اسلامی، از حضور و پیگیری‌های اعضای کمیسیون اصل ۹۰ درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های آستان قدس رضوی قدردانی کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با اشاره به موضوع امر به معروف و حجاب، گفت: در محدوده بست‌ها و صحن‌های حرم مطهر اجازه ورود افراد با حجاب نامناسب داده نمی‌شود و آستان قدس رضوی برای زائران چادر تهیه می‌کند و سالانه هزینه قابل توجهی برای تأمین چادر مورد نیاز زائران اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه خیابان‌های اطراف حرم در اختیار آستان قدس نیست، تأکید کرد: این موضوع به معنای بی‌تفاوتی آستان قدس نسبت به مسائل فرهنگی نیست و ما نسبت به این مسائل دغدغه جدی داریم.

مروی ساخت‌وسازها و توسعه زیرساخت‌های حرم مطهر و مجموعه‌های وابسته را مقدمه‌ای برای فعالیت فرهنگی دانست و اظهار کرد: همانگونه که دانشگاه می‌سازیم تا دانشمند تربیت کنیم، ساخت بناها و زیرساخت‌ها در حرم مطهر هدف نهایی نیستند، بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف مقدس و انجام فعالیت‌های فرهنگی هستند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: ما اینجا را حرم عالم آل رسول‌الله (ص) می‌دانیم و معتقدیم باید در این مجموعه کار فرهنگی انجام دهیم و اگر این وظیفه را انجام ندهیم، وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده‌ایم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای مشورتی با حضور مسئولان استانی و شهری، یکی از موضوعات مورد تأکید خود در این جلسات را ضرورت نظارت بر فعالیت مغازه‌های اطراف حرم مطهر عنوان کرد.

مروی گفت: گاهی برخی مغازه‌های اطراف حرم نسبت به زائران و مردم اجحاف می‌کنند و دستگاه‌های مسئول باید بر کیفیت و اصالت کالاهایی که در اطراف حرم عرضه می‌شود نظارت داشته باشند.

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه اظهار کرد: خوشبختانه دستگاه‌های مسئول فعال‌تر شده و نظارت‌ها افزایش یافته است و حتی تعدادی از مغازه‌ها به دلیل تخلف تعطیل شده‌اند، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله داریم و این نظارت‌ها باید جدی‌تر و مستمرتر دنبال شود.

وی در ادامه به اقدامات این آستان مقدس در حوزه حمایت از فرزندآوری اشاره کرد و گفت: با توجه به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر مسئله جمعیت و حمایت از فرزندآوری، یکی از اقداماتی که آستان قدس انجام داد، کمک به زوج‌های ناباروری بود که توان مالی لازم برای درمان ندارند.

مروی افزود: در بیمارستان رضوی مرکزی برای درمان ناباروری ایجاد کردیم تا افرادی که توان مالی دارند هزینه درمان خود را پرداخت کنند و برای افرادی که توان مالی ندارند نیز متناسب با وضعیت اقتصادی آنها تخفیف در نظر گرفته شود یا هزینه‌ای دریافت نشود.

آزادی حدود ۴۵۰ زندانی با مشارکت آستان قدس

تولیت آستان قدس رضوی همچنین به فعالیت‌های اجتماعی آستان قدس اشاره کرد و گفت: آستان قدس در حوزه‌های مختلف اجتماعی فعال است و همواره تلاش کرده‌ایم در این زمینه‌ها حضور مؤثر داشته باشیم.

وی با اشاره به آزادی حدود ۴۵۰ زندانی در ایام پایانی ماه صفر، اظهار کرد: حدود یک ماه پیش، یکی از مسئولان سازمان زندان‌ها نامه‌ای به بنده داد و اعلام کرد اگر ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان کمک شود، با کمک‌هایی که از سایر مجموعه‌ها جمع‌آوری می‌شود، امکان آزادی حدود ۴۵۰ زندانی فراهم خواهد شد.

مروی ادامه داد: بنده به همکاران خود در آستان قدس تأکید کردم که این کار باید هرچه سریع‌تر انجام شود و حتی یک روز نیز به تأخیر نیفتد. در نهایت، چند روز پیش مراسم آزادی این زندانیان برگزار شد و حدود ۴۵۰ نفر آزاد شدند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه بیشتر این افراد به دلیل مسائل مالی در زندان بودند، افزود: با ورود آستان قدس رضوی به این موضوع، بسیاری از طلبکاران نیز از بخشی از مطالبات خود گذشتند و حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان از مطالبات طلبکاران نیز به این واسطه بخشیده شد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات این آستان مقدس در حوزه تأمین مسکن نیازمندان، گفت: در دهه کرامت امسال ۴۰ واحد مسکونی توسط آستان قدس تأمین و در اختیار نیازمندان قرار گرفت و هدف‌گذاری کرده‌ایم در دهه کرامت سال آینده، در صورت فراهم شدن شرایط، ۱۵۰ واحد مسکونی به نیازمندان تحویل دهیم.

مروی با اشاره به حمایت آستان قدس رضوی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز اظهار کرد: با توجه به مشکلات موجود در زمینه خوابگاه دانشجویان پزشکی، ۱۷۰ میلیارد تومان برای ساخت خوابگاه این دانشجویان هزینه کرده‌ایم و این مجموعه ان‌شاءالله در شهریورماه افتتاح خواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه با تأکید بر آثار حضور زائران در حرم مطهر رضوی گفت: زائری که به حرم امام رضا (ع) می‌آید، خواه‌ناخواه آرامش پیدا می‌کند و با توجه به فشارهای اقتصادی که امروز در جامعه وجود دارد، حضور در حرم برای مدتی بخشی از مشکلات و دغدغه‌های آنان را برطرف می‌کند.

وی حضور زائر در حرم مطهر را مؤثر در امنیت و آرامش روانی جامعه دانست و اظهار کرد: مضجع شریف حضرت رضا (ع) برکات بسیار زیادی دارد و باید بتوانیم تعداد زائران را افزایش دهیم. نفس حضور مردم در این مکان مقدس بسیار مؤثر است و البته ما نیز باید از این فرصت برای انجام کار فرهنگی استفاده کنیم.

مروی با اشاره به کمبود جدی پارکینگ در مشهد و حرم مطهر اظهار کرد: مشهد واقعاً با کمبود پارکینگ مواجه است؛ فضاهایی که امروز در زیرگذر حرم مطهر به عنوان پارکینگ استفاده می‌شوند، اساساً پارکینگ نیستند؛ اینها رواق هستند که به دلیل شرایط موجود به پارکینگ تبدیل شده‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه آستان قدس به این رواق‌ها برای فعالیت‌های فرهنگی نیاز دارد، گفت: ما غرفه کودک، غرفه نوجوان، فضای ویژه دختران و موزه زنده زیارت می‌خواهیم و برای این فضاها برنامه داریم؛ اما بخشی از رواق‌های ما به دلیل کمبود پارکینگ به محل توقف خودرو تبدیل شده‌اند.

وی با اشاره به وضعیت حمل‌ونقل هوایی و ریلی مشهد، اظهار کرد: بهترین هواپیماها برای برخی مسیرهای گردشگری اختصاص داده می‌شود، اما وضعیت پروازهای مشهد مطلوب نیست. سال‌هاست درباره قطار برقی، قطار سریع‌السیر و توسعه راه‌ها صحبت می‌شود و باید این موضوعات با جدیت دنبال شود.

مروی افزود: حدود ۸۰ تا ۸۲ درصد زائران با خودروی شخصی به مشهد می‌آیند؛ بنابراین توسعه جاده‌ها و بزرگراه‌ها باید متناسب با حجم تردد زائران انجام شود.

تولیت آستان قدس رضوی در پایان تأکید کرد: اگر می‌خواهیم زائر بیشتری داشته باشیم، باید تسهیلات زیارت و امکانات لازم برای سفر، حمل‌ونقل، اقامت، پارکینگ و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز زائران را فراهم کنیم.

در ابتدای این دیدار، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات، فعالیت‌ها و پیگیری‌های این کمیسیون ارائه کرد و به تشریح روند بررسی و نظارت بر موضوعات و مسائل مختلف در حوزه‌های مرتبط با وظایف کمیسیون اصل ۹۰ پرداخت.