به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشایی دانشگاهها در مهرماه ۱۴۰۵ و ضرورت معرفی ظرفیتهای حمایتی و خدمات سلامت دانشگاهها به دانشجویان، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان با ابلاغ دستورالعملی بر استفاده از ظرفیت کانونهای دانشجویی همیاران سلامت تأکید کرد. در این طرح، کانونهای دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم با نظارت مستقیم مراکز مشاوره و بهداشت دانشگاه، حضور فعال و هدفمندی در مراسم بازگشایی خواهند داشت.
هدف از اجرای این طرح، ایجاد ارتباطی صمیمانه، حرفهای و اولیه میان دانشجویان و ساختارهای تخصصی دانشگاه است تا علاوه بر معرفی خدمات و امکانات مراکز مشاوره و بهداشت، مسیرهای ارتباطی و نحوه دریافت خدمات تخصصی بهدرستی به دانشجویان نوورود شناسانده شود. همچنین این میزهای خدمت بستری را فراهم میکنند تا دانشجویان با ظرفیتهای خوابگاهی، برنامههای آموزشی و فرهنگی، و راهکارهای پیشگیرانه در برابر آسیبهای روانی-اجتماعی آشنا شوند. تقویت فرهنگ مراجعه بهموقع به مراکز تخصصی، شناسایی دانشجویان نیازمند حمایت و تسهیل ارجاع آنان به مراجع ذیصلاح، از دیگر اهداف کلیدی این طرح است که با حضور داوطلبانه همیاران سلامت محقق خواهد شد.
سازمان امور دانشجویان ضمن قدردانی از حمایتهای همیشگی مسئولان دانشگاهها از حوزه سلامت دانشجویان، تأکید کرده است که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی موظفند بر اساس «دستورالعمل اجرایی برنامه میز خدمت همیاران سلامت»، اقدامات لازم را جهت برپایی این میزها در روزهای آغازین سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به عمل آورند تا گام مؤثری در راستای ارتقای سلامت روان و جسم جامعه دانشگاهی برداشته شود.
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