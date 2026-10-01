اضطراب و افسردگی همچنان بالاترین نرخ مشکلات روانی دانشجویان

حمیدرضا حسن‌آبادی، رئیس سازمان امور دانشجویان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه‌های مراکز مشاوره برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: برای مراکز مشاوره و بهداشت، دو برنامه اختصاصی و همچنین یک برنامه ویژه برای کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت روان و جسم در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در حوزه مراکز مشاوره و بهداشت، پروتکل‌های مربوط به بازگشایی دانشگاه‌ها تدوین شده است. در بخش سلامت روان، تلاش بر این است که مراکز مشاوره به صورت فعال در فرآیند بازگشایی دانشگاه‌ها حضور داشته باشند، مشکلات را شناسایی و غربالگری اولیه را انجام دهند و موارد شناسایی‌شده را تا مرحله اخر پیگیری دنبال کنند.

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان ادامه داد: مراکز مشاوره همچنین باید در فرآیند بازگشایی، در کنار سایر ارکان دانشگاه قرار داشته باشند و در شناسایی و مدیریت مسائل مرتبط با سلامت روان دانشجویان همکاری کنند.

حسن‌آبادی درباره برنامه مراکز بهداشت دانشگاه‌ها نیز گفت: مراکز بهداشت قبل، هنگام و پس از بازگشایی دانشگاه‌ها موضوعات مربوط به سلامت جسم، ایمنی محیط دانشگاه و مدیریت محیط زیست سالم را پیگیری خواهند کرد.

وی تأکید کرد: تلاش بر این است که تمامی اطلاعات مربوط به فعالیت مراکز مشاوره و مراکز بهداشت در سامانه‌های مربوط که به صورت مستمر و پویا فعال هستند، ثبت و ضبط شود تا امکان رصد و پیگیری وضعیت دانشجویان وجود داشته باشد.

راه‌اندازی میز خدمت کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان با اشاره به فعالیت کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت جسم و روان گفت: پس از برگزاری هشتمین همایش سراسری کانون‌های دانشجویی همیاران سلامت جسم و روان، تلاش شد دستورالعمل اجرایی برای راه‌اندازی «میز خدمت» این کانون‌ها در دانشگاه‌ها همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها تدوین و اجرا شود.

وی افزود: هدف از این طرح، استفاده از ظرفیت بدنه دانشجویی برای استقبال از دانشجویان و کمک به آنها، به‌ویژه دانشجویان ورودی جدید، برای شناخت بهتر محیط و جامعه دانشگاهی است. دانشجویان قدیمی نیز می‌توانند در این فرآیند به دانشجویان جدید کمک کنند.

حسن‌آبادی ادامه داد: کانون‌های همیاران سلامت علاوه بر شناسایی مشکلات و حمایت از دانشجویان، باید در صورت نیاز، دانشجویان را به‌موقع به خدمات تخصصی ارجاع دهند.

اضطراب و افسردگی همچنان در صدر مشکلات سلامت روان دانشجویان

مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان درباره نتایج کارنامه سلامت دانشجویان در سال ۱۴۰۴ نیز گفت: در این سال نزدیک به ۴۰۶ هزار دانشجو مورد غربالگری و سنجش سلامت قرار گرفتند که در میان شاخص‌های سلامت روان، اضطراب و پس از آن افسردگی در بالاترین سطح قرار داشتند.

وی افزود: با وجود این، میزان این شاخص‌ها نسبت به سال‌های گذشته اندکی کاهش داشت و باید منتظر نتایج غربالگری‌های سال جدید بود تا وضعیت سلامت روان دانشجویان با دقت بیشتری ارزیابی شود.

حسن‌آبادی با اشاره به شرایط اجتماعی سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با شرایط خاصی از جمله دو جنگ، ناآرامی‌های اجتماعی و سایر مسائل مواجه بودیم. در چنین شرایطی افراد تلاش می‌کنند خود را در وضعیت بقا حفظ کنند و طبیعی است که این شرایط می‌تواند بر وضعیت سلامت روان تأثیرگذار باشد.

وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط و فشارهای موجود در کشور، شاخص‌های سلامت روان دانشجویان در سال گذشته نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی نداشت و در برخی شاخص‌ها حتی کاهش مشاهده شد؛ با این حال، در سال تحصیلی جدید باید وضعیت سلامت روان دانشجویان با دقت بیشتری مورد بررسی و رصد قرار گیرد.