به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان عصر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای برادران شهرستان سمنان با اشاره به تغییرات سریع بازار کار اظهار داشت: بسیاری از مشاغل در سالهای آینده تحت تأثیر هوش مصنوعی و فناوریهای نوین قرار خواهند گرفت و آموزشهای مهارتی نیز باید متناسب با این تحولات بازطراحی شود.
وی آینده پژوهی و شناسایی مشاغل مهارت محور را از نیازهای مهم حوزه آموزش دانست و افزود: اگرچه وضعیت فعلی بازار کار تا حدود زیادی شناخته شده است، اما برنامهریزی آموزشی باید به سمت شناسایی مهارتهایی حرکت کند که در آینده مورد نیاز جامعه و صنایع خواهد بود.
فرماندار سمنان همچنین مهارت آموزی دانشآموزان و دانشجویان را ضروری دانست و تاکید داشت: نسل جوان علاقهمندی زیادی به حوزههایی مانند هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات دارد و باید دورههای آموزشی متناسب با این نیازها طراحی و دسترسی جوانان به این آموزشها تسهیل شود.
صمیمیان با بیان اینکه آموزشهای فنی و حرفهای نقش مهمی در اقتصاد شهرستان دارند، اضافه کرد: رشتهها و دورههای مهارتی نباید تنها پاسخگوی نیاز صنایع موجود باشند، بلکه باید افقهای جدید بازار کار را نیز در نظر بگیرند تا نیروی انسانی شهرستان برای تحولات آینده آماده شود.
وی هم افزایی میان فرمانداری، فنی و حرفهای، آموزش و پرورش، پارک علم و فناوری و سایر مراکز آموزشی را ضروری دانست و افزود: قرار گرفتن ظرفیتهای آموزشی شهرستان در کنار یکدیگر میتواند به اجرای منسجم تر و اثربخش تر برنامههای مهارتی منجر شود.
فرماندار سمنان همچنین از آمادگی فرمانداری برای همکاری در اجرای برنامههای آموزشی و مهارتی خبر داد و خاطر نشان کرد: مراکز آموزشی میتوانند در اجرای برنامههای شهرستان نقشآفرین باشند و فرمانداری نیز از این ظرفیتها برای پیشبرد اهداف مهارت آموزی حمایت خواهد کرد.
به گزارش مهر، در این آیین، ضمن تقدیر از محمد عسگریان، رئیس پیشین مرکز آموزش فنی و حرفهای برادران شهرستان سمنان، روح اله ابراهیمی به عنوان رئیس جدید این مرکز معرفی شد.
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