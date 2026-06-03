به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان غروب چهارشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در محل دفتر مدیر کل تدوین سند نیازسنجی مهارت آموزی را یک ضرورت برشمرد و افزود: این اقدام زمینه ساز تربیت نیروی انسانی ماهر و توسعه اشتغال پایدار خواهد بود.

وی توسعه مهارت آموزی را مستلزم نیاز واقعی بازار کار و ظرفیت های شهرستان دانست و توضیح داد: این باعث می شود تا مهارت بهینه و شغل نیز ماندگار بماند.

فرماندار سمنان تحقق هدف گذاری فوق را مستلزم کیفیت آموزش نیز عنوان کرد و ادامه داد: ارتقا زیر ساخت ها و امکانات آموزشی نیز باید در اولویت واقع شود.

صمیمیان به شناسایی نیازهای بازار کار موجود در شهرستان تاکید داشت و بیان کرد: فرصت های سرمایه گذاری باید مبنای طراحی دوره ها واقع شود.

وی اضافه کرد: تعامل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای با بخش خصوصی از الزامات موفقیت در حوزه اشتغال است چرا که سرمایه گذاری در حوزه آموزش در واقع هزینه کرد برای آینده بازار کار و ارتقا توانمندی نیروی انسانی است.