به گزارش خبرنگارمهر، مهران توکلی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان فنی و حرفهای کشور، با تأکید بر اهمیت نقش اقتصادی این شهرستان در استان مرکزی، از لزوم انجام یک «انقلاب مهارتی و فناوری» در صنایع منطقه خبر داد.
رئیس مرکز فنی و حرفهای ساوه، این شهرستان را بهعنوان موتور اصلی تأمین درآمد استان معرفی و بر ضرورت همگامسازی فعالان صنعتی این شهر با فناوریهای نوین تأکید کرد.
توکلی با اشاره به اینکه صنایع ساوه هنوز بهطور کامل وارد مرحله انقلاب صنعتی چهارم نشدهاند، گفت: برای حفظ و ارتقای جایگاه اقتصادی ساوه، باید زیرساختهای آموزشی و مهارتی این شهر متحول شود و با جدیدترین فناوریهای جهانی همسو شود.
رئیس مرکز فنی و حرفهای ساوه به تدوین ۱۱ برنامه آموزشی تخصصی و نوآورانه در مرکز فنی و حرفهای این شهرستان اشاره کرد و گفت: در این برنامهها موضوعات روز، همچون هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، بازارهای مالی، صنعت خودرویی، صنایع غذایی و تربیت مدیران آینده مورد توجه قرار گرفته است.
توکلی ادامه داد: این برنامهها با هدف توسعه توانمندیهای نیروی انسانی و پاسخگویی به نیازهای متنوع صنایع طراحی شدهاند و میتوانند ساوه را به قطبی برجسته در آموزش مهارتی تبدیل کنند.
وی افزود: برای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای اقتصادی و صنعتی این منطقه، تقویت زیرساختها و افزایش توان این مرکز آموزشی ضروری است، این امر نه تنها موجب رونق کسبوکارهای محلی میشود بلکه میتواند الگویی موفق برای سایر شهرستانهای کشور باشد.
رئیس مرکز فنی و حرفهای ساوه با تأکید بر ضرورت ورود صنایع ساوه به جریان انقلاب صنعتی و فناوریهای نوین، اظهار کرد: آموزشهای مهارتی باید با محوریت فناوریهایی مانند هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال توسعه یابند تا نیروی کار آیندهنگر و متناسب با نیازهای بازار جهانی تربیت شود.
وی افزود: اجرای این طرحهای آموزشی نوآورانه، علاوه بر ارتقا مهارتهای نیروی انسانی، زمینه جذب سرمایهگذاریهای جدید در حوزه فناوری را فراهم میکند و ساوه را در جایگاه یکی از کانونهای اقتصادی پیشرفته و نوآور کشور قرار خواهد داد.
نظر شما