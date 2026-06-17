به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محمدی ظهر چهارشنبه در نشست مهارت آموزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری مسابقات ملی مهارت و تنوع رشتههای مهارتی اظهار کرد: ظرفیتهای گستردهای در کشور در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای وجود دارد، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها نیازمند برنامهریزی دقیق و هدفمند است.
وی افزود: مشاهده استعدادهای جوانان در رشتههای مختلف از تعمیر خودرو تا طراحی و فناوریهای نو، نشان میدهد ایران از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است که باید بهدرستی هدایت شود.
شکاف مهارتی در بازار کار
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با اشاره به وضعیت بازار کار کشور گفت: یکی از چالشهای جدی اقتصاد ایران، فاصله میان آموزشهای ارائهشده و نیاز واقعی بازار کار است.
وی تصریح کرد: در حالی که بخش قابل توجهی از کارفرمایان از کمبود نیروی کار ماهر گلایه دارند، بخشی از جویندگان کار نیز مهارتهای متناسب با نیاز بازار را در اختیار ندارند.
محمدی با اشاره به آمارهای موجود افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۴ میلیون فرصت شغلی بالقوه در کشور وجود داشته، در حالی که نزدیک به یک میلیون نفر در جستوجوی کار بودهاند، اما عدم انطباق مهارتی مانع اتصال این دو بخش شده است.
هوش مصنوعی و آینده مشاغل
وی با اشاره به تحولات فناوری گفت: توسعه هوش مصنوعی ساختار بازار کار جهانی را تغییر خواهد داد؛ بهگونهای که برخی مشاغل حذف و مشاغل جدیدی ایجاد میشوند.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور افزود: در چنین شرایطی، کشورها ناگزیرند نظام آموزشی خود را به سمت مهارتهای نوین، ترکیبی و فناورانه سوق دهند.
ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه مهارتآموزی گفت: حل مسائل بازار کار تنها با همکاری دولت، کارفرمایان، اتاقهای بازرگانی و نهادهای آموزشی امکانپذیر است.
محمدی افزود: الگوی جدید آموزش مهارتی باید مبتنی بر آموزش در محیط واقعی کار، کارآموزی و مشارکت مستقیم بنگاههای اقتصادی باشد.
رئیس سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور تأکید کرد: توسعه کشور در گرو ارتقای بهرهوری نیروی انسانی است و بدون نیروی کار ماهر، تحقق اهداف اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار ممکن نخواهد بود.
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