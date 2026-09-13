حمله اوکراین به تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه زاپروژیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت دولتی روساتم اعلام کرد: کی یف روز جمعه مجموعه ای از حملات ترکیبی را علیه تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه هستهای زاپروژیا انجام داد.
مدیرعامل شرکت دولتی روساتم در این خصوص ادامه داد: کی یف با وجود آگاهی کامل از اینکه سوخت دیزل برای نیروگاه هستهای زاپروژیا حیاتی است، تانکرهای حامل این سوخت برای نیروگاه را هدف قرار داد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی باید این اقدام جنایتکارانه را به شدت محکوم و عاملان آن را معرفی کند.
الکسی لیخاچف سپس اضافه کرد: در حمله کی یف به تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه هسته ای زاپروژیا، ۲ نظامی روس کشته و شماری نیز زخمی شدند. کی یف آشکارا در مسیر تحریک به وقوع یک حادثه هسته ای در بزرگترین نیروگاه هستهای اروپا قرار گرفته است.
وی در ادامه افزود: غرب باید شهامت آن را داشته باشد که دست کم از هولناک ترین جنایات رژیم زلنسکی فاصله بگیرد.
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