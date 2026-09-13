حمله اوکراین به تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه زاپروژیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، الکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم اعلام کرد: کی‌ یف روز جمعه مجموعه‌ ای از حملات ترکیبی را علیه تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا انجام داد.

مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم در این خصوص ادامه داد: کی‌ یف با وجود آگاهی کامل از اینکه سوخت دیزل برای نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا حیاتی است، تانکرهای حامل این سوخت برای نیروگاه را هدف قرار داد.

آژانس بین ‎المللی انرژی اتمی باید این اقدام جنایتکارانه را به‌ شدت محکوم و عاملان آن را معرفی کند.

الکسی لیخاچف سپس اضافه کرد: در حمله کی‌ یف به تانکرهای حامل سوخت دیزل برای نیروگاه هسته‌ ای زاپروژیا، ۲ نظامی روس کشته و شماری نیز زخمی شدند. کی‌ یف آشکارا در مسیر تحریک به وقوع یک حادثه هسته‌ ای در بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: غرب باید شهامت آن را داشته باشد که دست‌ کم از هولناک‌ ترین جنایات رژیم زلنسکی فاصله بگیرد.