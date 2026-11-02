به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز دوشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار خود با رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اوکراین خبر داد.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین اعلام کرد: امروز با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کردم. به‌ ویژه درباره وضعیت کنونی نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا و شهرک اقماری آن یعنی «انرگودار» گفتگو کردیم؛ جایی که کارکنان نیروگاه و اعضای خانواده‌ ها یشان تحت حملات مداوم پهپادی نیروهای مسلح اوکراین زندگی می‌ کنند.