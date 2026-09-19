به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آپا آذ، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین امروز شنبه ادعا کرد: اوکراین حملات دوربرد خود را گسترش می‌دهد.

زلنسکی پس از دریافت گزارش‌هایی از «یوگنی خمارا»، وزیر دفاع، و «میخایلو دراپاتی»، فرمانده کل نیروهای مسلح، گفت: ما در حال آماده‌ سازی برای گسترش توانمندی‌ های دوربرد خود هستیم.

وی سپس افزود که کی یف همچنین برای تولید انبوه سامانه‌ هایی با قابلیت مقابله با پهپادها تلاش می‌ کند و مدعی شد که چندین راهکار تاکنون «کارایی خود را در عملیات‌ های واقعی به اثبات رسانده‌اند.»

زلنسکی گفت: امروز شاهد دومین به‌ کارگیری موفقیت‌ آمیز یک پهپاد رهگیر جدید اوکراینی توسط سرویس امنیتی اوکراین (SBU) بودیم. نظامیان یگان ضدجاسوسی نظامی SBU یک پهپاد جت‌سوز روسی از نوع «گران-۵» (Geran-5) را هدف قرار دادند.