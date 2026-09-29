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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۷

روس‌اتم: همکاری تهران و مسکو به نیروگاه بوشهر محدود نمی‌شود

روس‌اتم: همکاری تهران و مسکو به نیروگاه بوشهر محدود نمی‌شود

مدیرعامل روس‌اتم اعلام کرد این شرکت چندین مکان جدید را برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک در ایران بررسی می‌کند و همکاری تهران و مسکو به نیروگاه بوشهر محدود نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم روز سه‌شنبه اعلام کرد ۸۰ نیروی این شرکت در ایران حضور دارند و مستقیماً در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر فعالیت می‌کنند.

لیخاچف پس از دیدار با مقام‌های ارمنستان گفت: ۸۰ نفر هم‌اکنون مستقیماً در ساخت واحدهای دوم و سوم بوشهر فعالیت می‌کنند و ما به افزایش این تعداد ادامه خواهیم داد.

او همچنین اعلام کرد روس‌اتم چندین مکان جدید را برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک در ایران بررسی می‌کند و همکاری تهران و مسکو به نیروگاه بوشهر محدود نمی‌شود.

لیخاچف پیش‌تر در ۲۲ سپتامبر گفته بود وضعیت در محل نیروگاه بوشهر پایدار و آرام است و افزایش قابل‌توجه شمار کارکنان روسی در ایران به تثبیت نهایی توافق‌های صلح میان ایران و آمریکا بستگی دارد.

وی همچنین گفت تمرکز فعلی عملیات ساخت‌وساز در بوشهر بر احداث بخش‌های مربوط به راکتورها و اتاق‌های توربین واحدهای دوم و سوم قرار دارد. واحد نخست نیروگاه بوشهر نیز در حال فعالیت با ظرفیت کامل است.

کد مطلب 6962683

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