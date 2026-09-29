به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، الکسی لیخاچف، مدیرعامل شرکت دولتی روس‌اتم روز سه‌شنبه اعلام کرد ۸۰ نیروی این شرکت در ایران حضور دارند و مستقیماً در ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هسته‌ای بوشهر فعالیت می‌کنند.

لیخاچف پس از دیدار با مقام‌های ارمنستان گفت: ۸۰ نفر هم‌اکنون مستقیماً در ساخت واحدهای دوم و سوم بوشهر فعالیت می‌کنند و ما به افزایش این تعداد ادامه خواهیم داد.

او همچنین اعلام کرد روس‌اتم چندین مکان جدید را برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بزرگ و کوچک در ایران بررسی می‌کند و همکاری تهران و مسکو به نیروگاه بوشهر محدود نمی‌شود.

لیخاچف پیش‌تر در ۲۲ سپتامبر گفته بود وضعیت در محل نیروگاه بوشهر پایدار و آرام است و افزایش قابل‌توجه شمار کارکنان روسی در ایران به تثبیت نهایی توافق‌های صلح میان ایران و آمریکا بستگی دارد.

وی همچنین گفت تمرکز فعلی عملیات ساخت‌وساز در بوشهر بر احداث بخش‌های مربوط به راکتورها و اتاق‌های توربین واحدهای دوم و سوم قرار دارد. واحد نخست نیروگاه بوشهر نیز در حال فعالیت با ظرفیت کامل است.