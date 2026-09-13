احداث سه زورخانه جدید در قم در دستور کار قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سلطانی ظهر یکشنبه در مجمع عمومی و انتخاباتی هیئت ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی استان قم با اشاره به جایگاه ممتاز این رشته در فرهنگ ایرانی-اسلامی، اظهار کرد: آنچه ورزشهای پهلوانی را از سایر رشتههای ورزشی متمایز میسازد، پیوند ناگسستنی آن با ارزشهای معنوی و اخلاقی است که باید به عنوان یک میراث گرانبها حفظ و به نسلهای آینده منتقل شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان قم با تبیین نقش محوری پیشکسوتان به عنوان گنجینههای زنده و ذخایر معنوی این ورزش، گفت: هیئتهای شهرستانی موظفاند با جدیت تمام نسبت به ثبت تاریخ شفاهی، گردآوری سوابق، اسناد و تصاویر تاریخی پیشکسوتان اقدام کنند تا هویت تاریخی این رشته با گذشت زمان دستخوش فراموشی نشود.
وی از اجرای طرحهای نوین در راستای پیوند تکنولوژی با ورزشهای سنتی خبر داد و افزود: با هدف معرفی مفاخر و سابقه درخشان زورخانههای قم، برنامهریزیهای لازم جهت نصب کدهای QR در ورودی این اماکن انجام شده است تا علاقهمندان و ورزشدوستان بتوانند با استفاده از تلفنهای همراه خود، به تاریخچه و اطلاعات ارزشمند مفاخر هر زورخانه دسترسی سریع و آسان داشته باشند.
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توسعه زیرساختهای فیزیکی این رشته گفت: با پیگیریهای صورت گرفته و تخصیص اعتبارات استانی، عملیات اجرایی ساخت و تجهیز سه زورخانه جدید در شهرستانهای استان آغاز شده است که بهرهبرداری از آنها میتواند گام مهمی در جهت افزایش سرانه فضای ورزشی ویژه کشتی پهلوانی باشد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه قم در برگزاری مراسم آیینی، بر لزوم تقویت برگزاری آیینهای مذهبی در گود زورخانهها تأکید کرد و بیان داشت: گود زورخانه تنها مکان ورزش نیست، بلکه پایگاهی برای ترویج فرهنگ جوانمردی و ارادت به اهلبیت (ع) است که باید با برنامهریزی دقیق، پویایی و معنویت حاکم بر این محیطها بیش از پیش تقویت شود.
مدیرکل ورزش و جوانان قم در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت ورزش استان با تمام توان از توسعه زیرساختها و برنامههای فرهنگی این هیئت حمایت میکند و انتظار میرود با مدیریت جهادی و بهرهگیری از خرد جمعی، شاهد شکوفایی روزافزون ورزش پهلوانی در قم باشیم.
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